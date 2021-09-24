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الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من السائقين الجدد للمترو

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الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من السائقين الجدد للمترو الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من السائقين الجدد للمترو

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احتفلت الهيئة القومية للإنفاق وشركة «اّر.ايه.تى.بى» الفرنسية -المشغل للخط الأخضر الثالث للمترو- بتخرج الدفعة الأولى من السائقين الجدد الذين تم تدريبهم على نظم التشغيل والقيادة لعربات المترو الخاصة بالخط الثالث، وذلك خلال احتفالية بحضور الدكتور مهندس عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ووديع بوشيحة الرئيس التنفيذى لشركة.

وقال الدكتور مهندس عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الشراكة بين وشركة RATP Dev الفرنسية تأتى تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بالتعاون مع القطاع الخاص، واشراكه في مشروعات التنمية، موضحا ان التعاون مع RATP Dev يحقق اهداف الهيئة ووزارة النقل بشكل عام لما تقدمه الشركة من خبرات عالمية في قطاع النقل والمواصلات للسوق المصري من خلال دورها في تشغيل وإدارة هذا المرفق الحيوي الذي يعتمد على كوادر مدربة على أعلى مستوى حيث يتم تعيين أكثر من 90% منهم من الكوادر المحلية، موضحا أن المعايير العالمية التي تتبعها الشركة في الإدارة من أهدافها تطوير الخدمات وضمان جودة وسلامة المواطنين.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة الفرنسية إن تخرج السائقين يساهم في رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الشعب المصري في واحد من أهم المشروعات القومية والحيوية المرتبطة بتسهيل حياة المواطنين، موضحا ان الشركة تحرص على تطوير نظام التشغيل للخط الثالث للمترو والرفع بمستوى الصيانة وتقديم أفضل الخدمات للمصريين عن طريق نقل خبراتها الممتدة لسنوات طويلة في العديد من دول العالم إلى ..

المصرى اليوم

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