★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

احتفلت المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا أمس الموافق يوم الخميس 23 سبتمبر، باليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة العربية السعودية، بعد الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، عن توحيد المملكة تحت راية «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

وبتلك المناسبة وجه عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي رسائل تهنئة للمملكة العربية السعودية، ونشر عدد منهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل التهنئة والمعايدات وفيما يلي أبرز ما نشره النجوم:

هنّأت نسرين طافش، الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي ونشرت صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على انستجرام، معلقة: «كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير بمناسبة اليوم الوطني السعودي».

حرصت الفنانة أصالة، على تهنئة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ونشرت صورة عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، تحمل عبارة «هي لنا الدار، اليوم الوطني السعودي 91»، وعلقت عليها، قائلة: «كلّ عام وأُمّ الأوطان العظيمة الطيّبة بخير وعزّ دائم بقيادة حكيمة عادله تتسابق للمجد فيتباهى بها.. كلّ عام وأنتِ الأمان والرّفعه لأهلك وكلّ منّ حولك ياغاليتنا».

في مداخلة هاتفية للمطربة نانسي عجرم في لافتة فريدة من نوعها، من خلال أضخم بث إذاعي مشترك بين الإذاعات التالية: «نجوم إف إم» مع «بانوراما إف إم» و«دلتا إف إم» في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ91، هنأت نانسي قائلة: «أنا بحب أعبر عن تقديري ومحبتي لأهالينا بالسعودية، ومن كل قلبي بتمنى السلام والأمان للملكة»، ثم أشادت بالانجازات التي أنجزت في الأونة الأخيرة بالمملكة.

تحرص الفنانة إليسا على تقديم التهنئة باستمرار للملكة العربية السعودية في عيدها القومي من كل عام، وفي هذا العام كتبت إليسا عبر حسابها على موقع «تويتر»: «‏أحر التمنيات القلبية بالعيد الوطني السعودي لهالبلد العزيز اللي كان إلى الحظ إلتقي بأهلو وناسو أكتر من مرة بالسنوات الماضية. بتمنالكم دوام الاستقرار والتقدم، وراحة البال والطمأنينة، على أمل اللقاء الدايم على الفرح والأمل كل الحب».

«في ‎اليوم الوطني السعودي كل عام و‎السعودية تزداد تقدما وجمالا وازدهارا»... بتلك الكلمات هنأت الفنانة هيفاء وهبي السعودية بيومها الوطنى عبر حسابها على موقع تويتر.

أما الفنانة ليلى علوي فغردت مهنئة السعودية بتلك الكلمات: «تهنئة للشعب السعودي وقيادته الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني.. كل عام وأنتم في أمان الله ورعايته.. اليوم الوطني السعودي».

غردت شيرين على حسابها على تويتر، وكتبت: «كل عام والمملكة العربية السعودية واهلها في سلام وازدهار بمناسبة اليوم الوطني السعودي وكل الحب لهذا البلد اللي ما تحس شيء وانت فيه غير انك من اهله من كثر المحبة وطيبة الناس.»

وبمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 91، تكتسي خشبات مسارح الفن في السعودية بالحفلات الغنائية والليالي الطربية التي أصبحت عادة سنوية في جميع أنحاء السعودية، وبعد أن تم الإعلان عن مجموعة من الحفلات الغنائية ما بين الرياض وجدة، يأتي أوبريت «ليلة وطن» تحت شعار «هي لنا دار» بلوحات استعراضية لمدة ثلاثة أيام «23-24-25» من سبتمبر الجاري، ويحييه كل من راشد الماجد، ماجد المهندس، أصيل أبوبكر، داليا مبارك، عايض، بالإضافة إلى عدد كبير من شباب وشابات الوطن.