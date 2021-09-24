فخر واعتزاز.. مدير "تعليم الليث": ملحمة يستدعيها يوم الوطن كل عام

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قال: منجزات كبيرة ومسيرة مباركة تشهدها بلادنا في القطاعات كافة

رفع مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بالمحافظة صادق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظة الله-، وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل بمناسبة الذكرى الـ٩١ لليوم الوطني للبلاد، سائلاً المولى جلت قدرته أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها.

وأكد أن ذكرى اليوم الوطني تأتي كل عام وكلنا اعتزاز وفخر بهذه الذكرى الغالية والتي نستلهم من خلالها ما قام به المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بعد أن سطر ملحمة بطولية وتاريخية عظيمة في الفداء والتضحية من أجل استرداد ملك آبائه وأجداده، ولم شتات الوطن وتوحيده تحت راية التوحيد بالرغم من اتساع رقعته الجغرافية وتنوع تضاريسه؛ ليقود بذلك مسيرة الرخاء والتنمية التي حكم بها البلاد حتى وفاته رحمة الله عليه، ومن بعده أبناؤه البررة ملوك المملكة العربية والذين كان لهم دور بارز في الاستمرار على نهج التطوير والتشييد والبناء والوحدة واضعين نصب أعينهم هدفاً واحدا هو رفعة هذا البلد ورفاهية مواطنيه، و تحقيق الأمن والأمان لساكنيه، حاكمين بأمر الله وشريعته.

وأضاف: "ما نلمسه اليوم على أرض المملكة من تطور في مختلف المجالات خير شاهد على النجاح الكبير لهذا النهج الذي اتبعه ولاة الأمر، و لعل المتتبع لمشهدنا الوطني يدرك حجم المنجزات الكبيرة و المسيرة المباركة التي تشهدها بلادنا في كل القطاعات التنموية والتعليمية والحضارية والعمرانية والاقتصادية والأمنية والصحية والخدمية والتي انبثقت من التركيز على بناء الإنسان وتنمية المكان".

وقال "الحازمي": "يجب علينا أن نستشرف في مثل هذه المناسبة العظيمة المستقبل الزاهر للوطن مع استمرار النجاحات الملهمة لبرامج وخطط الرؤية السعودية الطموحة (2030)، والتي بمشيئة الله تعالى سوف تنعكس إيجابا على بناء الإنسان السعودي من خلال مشاريع تنموية عملاقة تهدف إلى جعل بلادنا في مقدمة دول العالم بكل عزيمة وإصرار بتوفيق من الله عز وجل ثم بدعم ولاة الأمر يحفظهم الله و بعزم وهمة سواعد الرجال المخلصين".

واختتم حديثه بالقول بأنه يجب على كل التربويين والتربويات الحرص على أن تكون المدرسة محضناً تربوياً لتكريس مفهوم الوطنية وتعزيز معاني الانتماء والولاء في نفوس الناشئة من الطلاب والطالبات، مؤكداً بأن تفاعل المدارس مع مناسبة اليوم الوطني يدل على وطنيتهم الصادقة ووعيهم العميق بواجبهم تجاه قيادتهم ووطنهم.