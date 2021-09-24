مدير "صحة القنفذة": يحقّ لنا أن نفخر بالمنجزات في يوم الوطن

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أشار لضرب أروع الأمثلة المسطورة بذاكرة التاريخ في المجال الصحي

أكد مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد مديني العمري، في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني: في هذا اليوم العظيم لمملكتنا الغالية بلاد الحرمين الشريفين موطن الحضارة والرخاء؛ يسعدني فيه أن أتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات باسمي واسم جميع منسوبي "صحة القنفذة" إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى وليّ العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي الوفيّ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٩١ تحت شعار "هي لنا دار".

وأضاف: يحق لنا أن نفخر بمنجزات الوطن؛ حيث شهدت المملكة تطورات في مجالات عدة ومتنوعة ونهضة حضارية وتنمية مكانية لراحة المواطن والاستفادة من جميع الخدمات في أماكن تواجدهم، ويأتي ذلك بدعم وتوجيه من قيادتنا الرشيدة.

وأردف "العمري": أروع الأمثلة سطرت بماء الذهب وذاكرة التاريخ في المجال الصحي من خلال التعامل مع جائحة كورونا.