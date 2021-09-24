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محافظ الإسكندرية يعلن استفادة 82 سيدة من مشروع جمعيتي

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محافظ الإسكندرية يعلن استفادة 82 سيدة من مشروع جمعيتي محافظ الإسكندرية يعلن استفادة 82 سيدة من مشروع جمعيتي

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أنه في إطار إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمرأة المصرية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، والتوجيهات المستمرة بتوفير حياة كريمة لها على كافة الأصعدة،؛ تعمل محافظة الإسكندرية بجميع أجهزتها على اتخاذ إجراءات وخطوات جادة لتوفير كافة سبل العيش الكريم للمرأة السكندرية وخاصة بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح المستمر بدعمها والاهتمام بها، وذلك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وفي مجال توفير فرص عيش كريم للمراة؛ أشار المحافظ إلى أن جميع المديريات الخدمية بالمحافظة تعمل على التيسير على المرأة وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لها؛ لافتا إلى أن مديرية على سبيل المثال برئاسة محمد سعد الله، قامت بتمكين المرأة اقتصاديا وخاصة من خلال مشروع جمعيتي؛ حيث قامت المديرية بتمكين 82 سيدة من مشروع جمعيتي وذلك خلال المراحل الثلاث السابقة .

وعلى الصعيد ذاته؛ قامت مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة؛ بدعم عدد 67203 سيدة لاستخراج بطاقة تكافل وكرامة بعد توفر كافة الاشتراطات بهن، كما أكدت جلالة أن المديرية تعمل على دعم المرأة على كافة المستويات وأن المرأة على رأس أولوياتها في كافة برامجها وأنشطتها التي تنفذها مشيرة إلى أنها تولي المرأة الريفية والمرأة المُعيلة وذوات الإعاقة أهمية خاصة حيث بلغت عدد السيدات التي تم مساعدتهن لاستخراج كارت ذوي الهمم ما يقرب من 14 ألف سيدة.

المصرى اليوم

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