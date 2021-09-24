«مورينيو» يرفض الكشف عن خطة «روما» فى «الميركاتو الشتوى»

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رفض البرتغالى جوزيه مورينيو، مدرب روما، الحديث عن خطة ناديه فى الميركاتو الشتوى المقبل، خاصة بعد ربط الجيالوروسى بالتعاقد مع لاعبين جدد. وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى، فقد أبلغ مورينيو إدارة ناديه بحاجته إلى صفقتين جديدتين، فى مركزى خط الوسط والظهير.

ورفض المدير الفنى لفريق روما الرد على أسئلة الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفى لمباراة أودينيزى، قائلًا: «نافذة الانتقالات مغلقة». وزاد: «تريد أن تجعلنى أتحدث عن الانتقالات، لكننى لن أفعل ذلك، وأقوم بتحليل المواقف، لكن لا يمكننى مشاركة كل أفكارى معك».

وحاول روما ضم السويسرى جرانيت تشاكا، لاعب وسط أرسنال، فى الميركاتو الصيفى الماضى، لكن الفريقين فشلا فى التوصل لاتفاق. وارتبط اسم ديوجو دالوت، ظهير مانشستر يونايتد، بالانتقال إلى روما، حيث يعرفه مورينيو جيدًا، بعد أن أشرف على تدريبه فى أولد ترافورد.

ولعب دالوت فى الموسم الماضى معارًا بقميص ميلان، قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكنه لم يشارك سوى فى مباراة وحيدة.

وقال جوزيه مورينيو، مدرب روما، إنه رغم البداية الرائعة لفريقه فى دورى الدرجة الأولى الإيطالى لكرة القدم فالأمور ليست مثالية، ويؤمن أنه يمكن أن يكون أفضل بالنظر إلى الكفاءة التى يملكها.

جوزيه مورينيو - صورة أرشيفية

وسحق روما منافسه تشسكا صوفيا 5-1 فى دورى المؤتمر الأوروبى، الخميس الماضى، ليحقق فوزه السادس فى ست مباريات هذا الموسم منذ تولى المدرب البرتغالى المسؤولية عقب رحيل باولو فونسيكا فى مايو.

وهذه هى المرة الثالثة فى تاريخ روما التى يفوز فيها الفريق فى أول ست مباريات بجميع المسابقات لكن مورينيو لم يكن راضيًا. وقال فى مؤتمر صحفى قبل أن يحل روما ضيفًا على فيرونا: «من السهل القول إننا قدمنا بداية مثالية. هذا ليس الاتجاه الذى أريد السير فيه».

وتابع: «يجب تحليل كل مباراة وما سار على ما يرام والأخطاء التى ارتكبها الفريق. بالتأكيد يمكننا فعل المزيد بالنظر إلى الكفاءة التى نملكها والتنظيم الدفاعى. الحقيقة هى أنه رغم الفوز الكبير على تشسكا صوفيا، فالمنافس كان يسيطر فى بعض الأوقات». وأقال فيرونا مدربه إسيبيو دى فرانشيسكو بعد ثلاث مباريات فقط وتولى إيجور تيودور المسؤولية بدلًا منه. لكن مورينيو لن يستخف بمنافسه. وقال: «اللعب ضد هذه الفرق صعب للغاية. هذه الفرق جيدة فى الهجمات المرتدة والاختراق من الجانبين». وأضاف: «فيرونا لا يملك أى نقاط لكنه كان يستطيع الخروج بنقاط أمام إنتر ميلان وبولونيا».

وتحدث عبدالستار صبرى، نجم منتخب مصر السابق، عن توليه منصبًا فى الجهاز الفنى لفريق روما الإيطالى، رفقة المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو. وقال صبرى: «بالفعل الأمور اقتربت من الحسم، قريبًا سأتواجد مع مورينيو داخل الفريق الإيطالى». وتابع المدرب العام السابق لشباب الفراعنة: «تلقيت اتصالًا من بعض أفراد الجهاز المعاون لجوزيه مورينيو، جميعهم أصدقاء لى».

وشدد: «كما أننى على تواصل مستمر مع مورينيو، السفر إلى إيطاليا سيكون خلال أيام لحسم الاتفاق وكافة الأمور بشكل رسمى». وأتم: «بعد الانتهاء من كل شىء، سأقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل، سعيد بالتجربة وأتمنى التوفيق فى الفترة المقبلة».