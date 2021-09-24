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تعرف على ملخص قصة مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» بعد ترشح منة شلبي لجائزة إيمي

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تعرف على ملخص قصة مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» بعد ترشح منة شلبي لجائزة إيمي تعرف على ملخص قصة مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» بعد ترشح منة شلبي لجائزة إيمي

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تحركت مؤشرات البحث على مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» بعدما أعلن القائمون على جوائز «إيمي» لعام 2021 عن ترشيح الممثلة المصرية منة شلبي لجائزة أفضل ممثلة عن دورها بالمسلسل ضمن قوائم الترشيحات الخاصة بالجائزة>

وبالرجوع لتوقيت عرض المسلسل وقصته، نجد أنه تصدر نسب المشاهدة بعد عرض كل حلقة منه، والذي كان مجمل عدد حلقاته هي 7 حلقات كانت تعرض بشكل منفصل في نهاية كل أسبوع، وعلى الرغم من أن عرضه تم من خلال إحدى المنصات الإلكترونبة إلى أنه لفت أنتباه الكثير.

المسلسل مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب المصري إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو نجله الكاتب إياد إبراهيم، تدور أحداثه حول شخصية المهندسة «نور» التي تجسدها الممثلة منة شلبي، والتي كانت تعيش قصة حب مع إحدى الكتاب يدعى «نديم شكري» الذي جسد دوره الفنان «شريف سلامة»، وتلك القصة تسببت لها في فضيحة، اضطرت بسببها أن تختفي عن الأنظار وتوهم الناس بوفاتها، فتبدأ الحلقة الأولى بإقامة مراسم جنازتها بعد أن أوهمت هي وأهلها الناس بانتحرها، لتعقد صفقة غريبة مع والدة «سوسن بدر» شاب مريض بالتوحد يدعى «عماد» ومن يجسده هو الفنان «آسر ياسين».

لتبدأ حياة أخرى جديدة باسم «ليلى»، تكون فيها زوجة «عماد»، وبعد معاناة من محاولات للتأقلم على حالتة الرضية العنيدة تستطيع أن تسيطر على تصرفاته وتتحكم به لدرجة ساعدتها في رحلة انتقامها من كل من ظلمها سواء بالتحرش أو الكذب.

لتنتهي الحلقات باقتحام قوات الأمن لفيلا «المستشار جابر» الذي لعب دوره عبدالعزيز مخيون، كي يقبضون على منة شلبي وآسر ياسين بعد ثبوت التهمة عليهما بقتل 4 رجال من بينهم وكيل نيابة.أما عن إعلان نتيجة جائزة الإيمي لهذا العام ستعلن في 22 نوفمبر في حفل بمدينة نيويورك الأميركية، مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة»، بطولة منة شلبي وآسر ياسين وسوسن بدر وأحمد خالد صالح، وإخراج محمد شاكر خضير.

المصرى اليوم

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