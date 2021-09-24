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من داخل سيارته ودع الإعلامي محمود سعد جمهوره قائلا: «مش بحب الوداع على الشاشة ومفيش مشاكل مع القناة وهنكمل على السوشيال ميديا».

أعلن الإعلامي محمود سعد، في فيديو على صفحته على الفيسبوك وقف برنامجه «باب الخلق» المذاع على شاشة تلفزيون النهار.

وأستهل سعد الفيديو بقوله: «احنا هنبدأ مرحلة جديدة»، معلناً عدم ظهوره مجدداً على شاشة التليفزيون والانتقال لعمل برنامج على قناته على «يوتيوب».

وأضاف سعد «خبر مش لطيف، مش عاوز اقوله في التليفزيون، لأني لا أحب الوداع»

وتابع: «باب الخلق خلاص ملوش نصيب يستمر أكثر من كده، ..ربنا فتحلنا سكة تانية، ممكن نتقابل على اليوتيوب».

وحول محتوى البرنامج الجديد قال سعد «نحاول نقدم اللى نقدر عليه»، مشيراً إلى أن طبيعة البرنامج الجديد سيكون التصوير في الشارع مع الناس، لافتاً إلى أنه يجب «افرجكو الناس اللى في زحام الحياة مبنشفهاش».

واسترجع سعد رحلته على التليفزيون قائلاً أنه أكتشف نفسه منذ عشرين عام حين كان عمره 47 سنة أنه يستطيع الوقوف أمام الكاميرا والظهور على التليفزيون بعد أن كان يخشى ذلك الموضوع.

وتابع لكن عندما أصبح عمري 67 سنة اكشتفت أنى اقدر اقعد واسمعك وتسمعني.

وتابع: هنزل من عربيتي وننزل نصور مع الناس في القاهرة وأسكندرية طنطا والصعيد، وأضاف: «ارجوكو متزعلوش إن بابا الخلق وقف، لكن ربنا فتحلي باب أخر».

ولفت أن عندما جاءت الكورونا كان جزء من برنامج باب الخلق هو التصوير الخارجي لكنهم أستبدلو ذلك بحكى القصص الأمر الذي تطور، ليشجع محمود سعد على إطلاق قناته على اليوتيوب.

وأختتم سعد أنه قرر تصوير الفيديو في سيارته لتكون مقدمة لبرنامجه الجديد.

وتم وقف برنامج «باب الخلق» على شاشة تلفزيون النهار، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع مالك المحطة علاء الكحكي، على انتهاء التجربة تلفزيونيا.