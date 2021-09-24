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مضر يواجه الخليج غدًا في قمة مواجهات الجولة الرابعة من ممتاز كرة اليد

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مضر يواجه الخليج غدًا في قمة مواجهات الجولة الرابعة من ممتاز كرة اليد مضر يواجه الخليج غدًا في قمة مواجهات الجولة الرابعة من ممتاز كرة اليد

مضر يواجه الخليج غدًا في قمة مواجهات الجولة الرابعة من ممتاز كرة اليد

تنطلق غدًا مباريات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد بإقامة خمس مواجهات، وسيكون أبرزها مواجهة مضر مع الخليج عند الـ3:00 مساءً على صالة نادي الاتفاق بالدمام.

وفي التوقيت نفسه يلتقي العدالة مع الزلفي على صالة نادي الفتح بالأحساء، وسيلعب القارة مع الصفا على صالة نادي هجر بالأحساء، وعلى صالة نادي النهضة بالدمام يتقابل السلام مع النور، وتختتم مباريات الجولة عند الـ5:00 مساءً بلقاء الترجي مع المحيط على صالة نادي الاتفاق بالدمام، فيما تم تأجيل مباراة الأهلي مع الوحدة من هذه الجولة إلى يوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021م، وذلك بسبب مشاركة الوحدة في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب"، المقرر إقامتها في المملكة العربية "جدة" خلال المدة من 5 – 9 أكتوبر المقبل.

ويتصدر فريقا مضر والصفا الترتيب العام بـ6 نقاط، ويأتي النور ثالثاً بـ5 نقاط، ثم الخليج والمحيط بـ4 نقاط، وتمتلك أندية "الوحدة – والقارة – والترجي" 3 نقاط، يأتي بعدهم الزلفي تاسعًا بنقطتين، فيما لا تمتلك أندية "العدالة – والأهلي – والسلام" أي نقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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