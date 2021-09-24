وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة بالبحيرة: المعركة ضد التطرف لم تنته (صور)

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التقى د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، قيادات الدعوة، وأئمة الأوقاف بمحافظة البحيرة بديوان عام المحافظة اليوم الجمعة، بحضور اللواء هشام آمنة ،محافظ البحيرة، والشيخ محمد رجب خليفة، وكيل مديرية أوقاف البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية والشعبية بالمحافظة، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

وفي بداية اللقاء قدم محافظ البحيرة الشكر والتقدير لوزير الأوقاف على حسن اختيار القيادات الشابة التي تسهم بفاعلية في تجديد الخطاب الديني، وعلى الأداء المشرف الذي يقومون به، وحسهم الوطني العالي، ووفائهم وولائهم للدولة التي تخطو خطى ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي والديني، وهذا لم يكن ليتم دون قيادة حكيمة، وأناس وطنيين يحبون وطنهم، ويخلصون من أجله، متمنيا استمرار الدعم التنويري الكبير الذي يقوم به وزير الأوقاف، ومكافحة الفساد داخل المحافظة، مبينًا أن وزير الأوقاف عالم مجدد، وهو الداعم الأول للمحافظة في نشر الوعي، وأن أوقاف البحيرة تقود حملة واسعة من التثقيف والتنوير بالمحافظة.

وخلال اللقاء هنأ وزير الأوقاف، محافظ البحيرة بالعيد القومي للمحافظة مثمنًا جهوده في خدمة محافظته بصفة عامة أو بدعمه فيما يتصل بالدعوة والأوقاف بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن ما تم في عمارة المساجد يتجاوز افتتاح 280 مسجدًا، واليوم يتم افتتاح 13 مسجدًا، وما تم انجازه في آخر 3 سنوات تحديدًا غير مسبوق في تاريخ المحافظة، وما زالت قافلة إعمار بيوت الله قائمة.

كما رحب الوزير بالأشقاء من أئمة السودان الشقيق، مشيرًا إلى مدى التطور غير المسبوق في الدورات التدريبية التي تلقوها بجانب الأئمة والواعظات المصريين، فهي عبارة عن دورات متقدمة جدًا في الفكر الوسطي.

وأكد الوزير أن التطوير الدائم لمستوى الأئمة هدف استراتيجي ومحوري لنا، وأن مسيرة الإصلاح جارية على قدم وساق، ولا يمكن أن يتم السماح لفاسد أو لمفسد أن ينشر فساده، فزمن الفساد قد ولى بلا رجعة، وأن أي فساد يتم مواجهته بمنتهى الحزم والحسم، مثمنا دعم المحافظ الجاد والصريح لمديرية أوقاف البحيرة .

وأشار إلى أن الدولة تسير بخطى غير مسبوقة في الإصلاح، ولا ينكر هذه الجهود إلا جاحد، موضحًا أن ما تم من تحسين لأحوال الأئمة خير شاهد على توجه الدولة للرفع من شأن الأئمة، وحرصها على رفع الوعي.

كما أكد الوزير على أهمية التكامل مع الأزهر من خلال الوعاظ، وأننا فريق واحد في التكامل والتنسيق من أجل الدعوة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإطلاق مبادرة بناء الوعي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وأن قضية التجديد ليست قضية مرحلية وتنتهي، وإنما هي دائمة ومستمرة.

وأضاف الوزير: لقد بدأنا بدورات السوشيال ميديا والتحول الرقمي، داعيًا الأئمة إلى ملء الفضاء الإلكتروني لأن أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق، مؤكدا أن المعركة ضد التطرف لم تنته ونحن في سباق مع الزمن ولا بد أن نصل إلى الناس بكل الوسائل، داعيًا إلى وجوب تكثيف التواصل مع المجتمع وخاصة الشباب في مراكز الشباب والقرى والنجوع.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بصقل مهارات الإمام العلمية من خلال توقيع عدد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية لتدريب الأئمة والواعظات، مختتمًا بتوجيه الأئمة ببذل المزيد من الجهد في طلب العلم والمعرفة والثقافة العامة، والتحلي بالأخلاق الفاضلة حتى يكون الإمام قدوةً ومنارةً للعلم يهتدي بها جميع الناس.

وخلال اللقاء قدم الشيخ إبراهيم ميرغني، رئيس وفد أئمة السودان الشقيق، الشكر لمعالي وزير الأوقاف مؤكدًا أن ما يقوم به هو محض بركة وتوفيق من الله (عز وجل)، موضحاً انه في كل مرة يزور فيها مصر يرى فيها تطورا ملحوظا، داعيًا الشعب المصري إلى الالتفاف خلف رئيسه، والعمل من أجل مصر قوية فتية.

وفي ختام اللقاء أهدى محافظ البحيرة درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية.

وزير الأوقاف خلال لقائه قيادات الدعوة بالبحيرة: التطوير الدائم لمستوى الأئمة هدف استراتيجي ومحوري