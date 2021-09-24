تاريخ عظيم متصل بمستقبل واعد.. يوم الوطن بعيون مساعدي "تعليم القنفذة"

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أكدوا على ما تحمله "رؤية المملكة" من طموح.. "مراتب العلا لنا ولأجيالنا"

رفع مساعد مدير تعليم القنفذة للشؤون التعليمية أحمد محمد الهيثمي، باسمه وباسم منسوبي الشؤون التعليمية بالقنفذة وفي يوم الوطن "91"؛ أخلص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وإلى كافة الشعب السعودي الوفيّ بهذه الذكرى العظيمة.

وتابع المساعد للشؤون التعليمية في كلمته قائلًا: "في هذا اليوم نستلهم العبر والتضحيات والبطولات التي قدمها مؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله وأجزل له المثوبة والأجر، بإصرار وعزيمة ومنهج سار عليه أبناؤه البررة من بعده إلى العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لننعم بأمن وأمان ورخاء وازدهار.

وأضاف: "ومن خلال رؤية سيدي ولي العهد وبتوفيق من الله نقف بثبات نستشرف المستقبل الطموح لنا ولأجيالنا من خلال مؤشرات ومستهدفات، لنقفز درجات ونتقدم خطوات ونحقق المراتب العلا وننافس دول العالم في شتى المجالات، ونسعى بجدّ وإخلاص للرقيّ بتعليمنا ورعاية أبنائنا الطلاب من منطلق واجبنا الديني والوطني للوصول إلى مؤشرات ومنجزات تليق بهذا الوطن العظيم وبهذه الديار الغالية لمن كانت لنا دارًا"، مختتمًا كلمته بالدعاء بأن يحفظ الله بلادنا وقادتنا وشعبنا الكريم من كل مكروه وأن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى.

وفي نفس السياق قال مساعد مدير تعليم القنفذة للشؤون المدرسية الدكتور محمود عبده العلواني: إن اليوم الوطني السعودي مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعًا تتكرر كل عام، نتابع من خلالها مسيرة النماء والنهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كافة المجالات حتى غدت مملكتنا الحبيبة وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة، بل تتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجًا وأسلوب حياة حتى أصبحت ملاذًا للمسلمين، ونحن في هذه الذكرى الخالدة الـ"٩١" لتوحيد وطننا الغالي على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - نؤكّد وقوفنا خلف قيادتنا الرشيدة بكل ما نملك لدعم وتنمية التطور في وطننا الغالي، وبما يحقّق رؤية حكومتنا الرشيدة 2030، والمضيّ قدمًا نحو إنجازات عريقة وتنمية حقيقية، كيف لا ونحن في وطنٍ نُقش اسمه على صفحات التاريخ، ليبقى حكاية جميلة ترويها الأجيال جيلًا بعد جيل، وطن عنوانه الأمان، ورمزه الوئام، ورسالته السلام.

وتابع: "وفي هذا اليوم الوطني المجيد الذي وسم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "هي لنا دار" تمتلئ أنفسنا عزةً وفخرًا مع كل كلمة من نشيدنا الوطني، لنقف جميعًا بصوت واحد لأجل الوطن ونقول: دُمت عزيزًا يا وطن، وسلمت من كل المحن، وبقيت رمزًا للشموخ على مر الزمن، سائلين الله عز وجل أن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره، وأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يوفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين".

من جانبها أكدت مساعدة مدير تعليم القنفذة للشؤون التعليمية بنات خديجة محمد الشاعري، أن المملكة هي لنا دار، أمن وأمان واستقرار، عزة وشموخ وازدهار، موضحة أن يومنا الوطني ذكرى مجد تليد، ومكانة عظيمة وريادة يشهد بها القاصي والداني، وفي ذكرى يومنا الوطني الحادي والتسعين نجدّد الولاء للقيادة والحب والانتماء للدار.

وأردفت: "في ذكرى هذا اليوم العظيم الذي وحّد شتاته وثبّت أركانه مؤسس البلاد عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسار على خطاه تنميةً وبناءً أبناؤه البررة ملوك هذه البلاد الكريمة، في يومنا الوطني ذكرى لكل النجاحات في شتى المجالات وأخصّ التعليم؛ حيث نال الكثير من الاهتمام ووجد الكثير من الرعاية ليكون تعليمًا منافسًا عالميًّا ومحققًا لما ترجوه القيادة وما يحتاجه الوطن من سؤدد ورفعة، وقد تحقّقت الكثير من المنجزات التي نفخر بها".

واختتمت "الشاعري" بقولها: "هذه المناسبة الغالية على قلوبنا نرفع ومنسوبات الشؤون التعليمية بنات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم؛ خالص التهاني والتبريكات"، سائلين الله أن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها الخيرات ويجعلها في عز رائدة متقدمة كما هي دومًا.