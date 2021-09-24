أخبار عاجلة

«أهلي 2008» يفوز على النصر ٥-١ وديًّا إستعدادا لمهرجان سوبر البراعم -
أشرف بن شرقي ينتظر انتخابات الزمالك لتجديد عقده -
الزمالك يتعادل مع بيراميدز وديًا -
السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا -
هل يقبل الله التوبة مع تكرار العودة إلى الذنب ؟ .. الإفتاء تجيب -
القباج : ضم 6500 أسرة لتكافل وكرامة وزيادة الدعم النقدي لصيادي البحر المتوسط -
وزيرة التضامن تلتقي أسر الشهداء والمصابين في العريش -
رئيس البنك الدولي: الوضع في السودان يتحسن ولكنه بحاجة للصبر -
قطر تقرر عودة الدراسة بالحضور الكامل -
«سيما مسرح».. عمل مسرحي جديد يجسد الجمهورية الجديدة للفنان محمود مجدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بني سويف يطلب تقرير يومي عن معدلات التنفيذ بمشروع تطوير حديقة الشلال

Print
محافظ بني سويف يطلب تقرير يومي عن معدلات التنفيذ بمشروع تطوير حديقة الشلال محافظ بني سويف يطلب تقرير يومي عن معدلات التنفيذ بمشروع تطوير حديقة الشلال

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، أعمال تطوير حديقة الشلال الشمالي لمدينة بني سويف العاصمة، والتي يتم تطويرها من خلال تنفيذ تصميم معماري وإنشائي مميز أعدته وحدة الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة، لتصبح الحديقة مكانا لائقا لاستضافة احتفالات المحافظة في الأعياد والمناسبات الوطنية والقومية،ولتتناسب مع النصب التذكاري لشهداء المحافظة، المقرر نقله من موقعه الحالي بميدان المديرية للحديقة عقب انتهاء أعمال التطوير التي تنفذها الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وتابع المحافظ سير الأعمال التي تشمل الخطوات الأولية للبدءفي تنفيذ وإنشاء النصب التذكاري،حيث يتم عمل الشدات الخشبية وأعمال الحدادة تمهيداً لصب الخرسانة المسلحة والبدء في الأعمال الإنشائية والهندسية وفق التصميم الهندسي والمعماري المعد لذلك، حيث رافقه اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

شدد المحافظ على تسريع وتيرة الأعمال لإنهاء المشروع في التوقيتات المحددة، موجها رئيس المدينة برفع تقرير يومي عن معدلات التنفيذ، وأية معوقات قد تحول دون سير الأعمال بالمعدلات التنفيذية المطلوبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أهلي 2008» يفوز على النصر ٥-١ وديًّا إستعدادا لمهرجان سوبر البراعم

«أهلي 2008» يفوز على النصر ٥-١ وديًّا إستعدادا لمهرجان سوبر البراعم

أشرف بن شرقي ينتظر انتخابات الزمالك لتجديد عقده

أشرف بن شرقي ينتظر انتخابات الزمالك لتجديد عقده

الزمالك يتعادل مع بيراميدز وديًا

الزمالك يتعادل مع بيراميدز وديًا

السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا

السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا