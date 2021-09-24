أشرف صبحي: الانتخابات في موعدها بجميع الأندية

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كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن بعض الأمور المتعلقة بالانتخابات داخل الهيئات الرياضية سواء الاتحادات أو الاندية والمقرر إجراؤها خلال المرحلة المقبلة .

واكد الوزير في تصريحات خاصة للمصري اليوم: «الانتخابات في موعدها بجميع الاندية وتحديدا نادي الزمالك» .

وقال وزير الرياضة أن الانتخابات تدار بشكل كامل من خلال اللجنة القضائية العليا التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية برئاسة المستشار عبدة حسن عطية عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف وعضوية لفيف من السادة المستشارين والقضاة والمختصين من أجل العمل على ضمان سير العملية الانتخابية والاشراف الكامل على العملية الانتخابية بجميع الهيئات الرياضية بالإضافة إلى مسئوليتها عن فحص كل أوراق المتقدمين للعملية الانتخابية أو فحص الطعون لابداء الرأى فيها وكذلك وضع كافة الضمانات والمتطلبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في مناخ من الحيادية والنزاهة والموضوعية وفى التوقيتات المحددة بقانون الهيئات الرياضية رقم 71 لسنة 2017.