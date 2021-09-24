★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حسمت وزارة الشباب والرياضة الجدل الدائر حول إمكانية المد للجنة المؤقتة التى تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالتأكيد علي أن دور اللجنة المؤقتة سينتهي رسميا في التاسع عشر من نوفمبر المقبل وفقا للتكليف الرسمي الخاص بهم.

وأكد و الوزارة عدم وجود أي نية للتمديد للجنة وأن الامور ستسير وفقا للوائح والقوانين الخاصة بالعملية الانتخابية في موعدها المحددفي نوفمبر المقبل

من جانبه أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أن اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية تضمن الحيادية الكاملة لجميع المرشحين وهناك العديد من الخطوات التى تسبق وتلى العملية الانتخابية لضمان كل الحقوق متمنيا أن تفرز الانتخابات عن العناصر القادرة على قيادة مسيرة الرياضة فى الاتحادات والاندية بشكل يحافظ على النجاحات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية فى الجانب الرياضى خلال الأيام الماضية بفضل الدعم الكبير وغير المحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يحرص دائما على متابعة كافة الملفات الرياضية بشكل دقيق والاطلاع على كل كبيرة وصغيرة ودائم التوجيه بتوفير كل متطلبات النجاح وهو ما ظهر فى استضافة مصر لكل الاحداث الرياضية العالمية الفترة الاخيرة بفضل الثقة الكبيرة التى اكتسبتها مصر من كافة الاتحادات الرياضية .