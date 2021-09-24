فتح 20 موقعا لتجميع قش الأرز وتحرير 8 محاضر للمخالفين بالشرقية

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رفعت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية درجة الإستعداد بالمحافظة خلال الفترة من أول أغسطس وحتى نهاية نوفمبر 2021، تزامناً مع بدء موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والإتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، والتى بدأتها وزارة البيئة منذ عام 2009 وحتى الآن.

وفي هذا الإطار قامت غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة، بالتنسيق مع محافظة الشرقية ،ومديرية الأمن، ومديرية الزراعة ،والحماية المدنية بمعاينة وفتح 20 موقع تجميع قش أرز مطابق لإشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة ،فضلاً عن تأجير عدد 24 معدة «مكبس- جرار- لمامة- فرامة»، والمملوكة لوزارة البيئة لمتعهدى جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزى دعما من وزارة البيئة .

ومن جانبه، أشار الدكتور مجدى الحصرى مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة بالشرقية،أن فريق عمل غرفة عمليات وزارة البيئة، قام بتحرير8محاضر للحرق خلال شهر سبتمبر بنطاق المحافظة، وسيتم تطبيق القانون على المخالفين بالحبس بمدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، طبقا للمادة رقم 70 للقانون رقم 202 لسنة 2020، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 206 نشاط توعوى ما بين ندوات وحملات توعية للمزارعين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، ومديرية الشباب والرياضة، ومديرية الأوقاف، والوحدات المحلية بهدف رفع الوعى البيئى لدى المزارعين والشباب بالأهمية الاقتصادية، للمخلفات الزراعية عن طريق تدويرها بالكبس والفرم وإنشاء مشروعات تنموية للشباب في هذا المجال، وإعلام المزارعين وغيرهم بأضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تسعى جاهدة لتعظيم الإستفادة الإقتصادية للمخلفات الزراعية، بإستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير القش وتحويله لأعلاف وسماد عضوي، وذلك كنوع من المساعدة للفلاح في ظل الإرتفاع الملحوظ لأسعار الأعلاف، حيث تم تجميع ما يقارب 7000 طن قش أرز للإستفادة منها حتى الأن.