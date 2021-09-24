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إزالة 122 حالة تعدي ضمن الموجة الـ18 في الشرقية

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إزالة 122 حالة تعدي ضمن الموجة الـ18 في الشرقية إزالة 122 حالة تعدي ضمن الموجة الـ18 في الشرقية

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ،تنفيذ أعمال إزاله التعديات على أراضي أملاك الدولة ، لإسترداد حق الدولة والشعب خلال الموجه الـ ١٨ ،تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إسترداد أراضي أملاك الدولة ،والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة ٥٠ حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ١١٩ فدان و٦ قيراط زراعة ، كما تم إزالة ٧٢ حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة ٩ ألاف و٥٥٣ متر، وذلك بمراكز " أبو حماد - ههيا - الحسينية - كفر صقر - فاقوس - أبو كبير - منيا القمح - ديرب نجم " ، حيث تم فصل التيار الكهربي عن أعمده الإنارة الموصل لأملاك الدولة قبل الازاله في مركز فاقوس، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ،والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المصرى اليوم

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