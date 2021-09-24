ياسمين عبدالعزيز تنشر أول صورة لها بعد التعافي: «الحمد لله الذي شفانا وعفانا»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ، أول صورة لها بعد عودتها إلى مصر، وذلك بعد شفائها من أزمتها الصحية، من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وظهرت في الصور بصحة جيدة، برفقة الأطباء المعالجين لها في المستشفى بسويسرا، وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله الذي شفانا وعفانا».

الفنانة ياسمين عبد العزيز - صورة أرشيفية

ووصلت ياسمين عبدالعزيز، إلى القاهرة بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي مرت بها مؤخراً، والتي دامت حوالي 4 أشهر، وعادت من سويسرا بعد رحلة علاج طويلة أجرت خلالها أكثر من عملية جراحية.

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد طمأنت جمهورها عليها في منشور، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جداً، الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله، عاوزاكم تتطمنوا.. رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة، إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله ... كلمة شكرا قليلة أوي عليكم وعلي حبكم، أنا بحبكم جدا، وحقيقي انا عاجزة إني أردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم ... بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي».