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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة الخميس، عن تسجيل 8 وفيات و913 إصابة كورونا جديدة في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10645 وفاة و817487 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 2.98 المئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12273 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 77 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 67 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة، التي تتلقى العلاج في المستشفيات 485 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 798 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 794569 حالة.

كما أشار إلى إجراء 30650 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9890698 فحصاً.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 7 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 13 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 27 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.