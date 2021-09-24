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٨٥١ وظيفة أكاديمية وتعليمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

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٨٥١ وظيفة أكاديمية وتعليمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ٨٥١ وظيفة أكاديمية وتعليمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
التقديم سيكون لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد 19/02/1443هـ

٨٥١ وظيفة أكاديمية وتعليمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن رغبتها في طرح عدد من الوظائف الأكاديمية والتعليمية لعام 1443هـ عن طريق موقعها الإلكتروني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة المهندس طفيل اليوسف: الجامعة ممثلة بعمادة الموارد البشرية أعلنت عن طرح ( 851 ) وظيفة أكاديمية وتعليمية بدرجة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس) للإحلال وتوطين السعوديين.

وأشار إلى أن التقديم سيكون لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 19/02/1443هـ الموافق 26/09/2021م حتى نهاية دوام يوم الأحد بتاريخ 04/03/1443هـ الموافق 10/10/2021م عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني فقط.

وأضاف: الشروط العامة للتقديم يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم على أن يرفق إثبات المعادلة من وزارة التعليم وإرفاقها في نظام التوظيف، و امتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في ذات التخصص المراد التقديم عليه وإرفاقها في نظام التوظيف، وأن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير جيد جدًا فما فوق في درجة البكالوريوس وإرفاقها في نظام التوظيف، وأن تكون جميع مؤهلات المتقدم (بكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) بنظام الانتظام وإرفاقها في نظام التوظيف.

ولفت "اليوسف" إلى اشتراط أن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية المختصة.

وتابع: مزيد من التفاصيل على موقع الجامعة الإلكتروني : www.iau.edu.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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