أخبار عاجلة

«أهلي 2008» يفوز على النصر ٥-١ وديًّا إستعدادا لمهرجان سوبر البراعم -
أشرف بن شرقي ينتظر انتخابات الزمالك لتجديد عقده -
الزمالك يتعادل مع بيراميدز وديًا -
السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا -
هل يقبل الله التوبة مع تكرار العودة إلى الذنب ؟ .. الإفتاء تجيب -
القباج : ضم 6500 أسرة لتكافل وكرامة وزيادة الدعم النقدي لصيادي البحر المتوسط -
وزيرة التضامن تلتقي أسر الشهداء والمصابين في العريش -
رئيس البنك الدولي: الوضع في السودان يتحسن ولكنه بحاجة للصبر -
قطر تقرر عودة الدراسة بالحضور الكامل -
«سيما مسرح».. عمل مسرحي جديد يجسد الجمهورية الجديدة للفنان محمود مجدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قذائف للفرح وأخرى للحماية.. شاهد كيف احتفت المناطق الحدودية باليوم الوطني

Print
معنويات مرتفعة جرّاء مشاهدتهم عروض القوات العسكرية ضمن الفعاليات

قذائف للفرح وأخرى للحماية.. شاهد كيف احتفت المناطق الحدودية باليوم الوطني

في ظلّ الأوضاع الحالية في الجمهورية اليمنية، والاعتداءات العشوائية على الآمنين، فنّدت نجاحات احتفالات المناطق الحدودية الجنوبية أكاذيب الحوثي ومرتزقته بعد محاولات فاشلة في استهدافها بطائرات مسيرة وصاروخ باليستي.

حيث أطلقت، أمس، مئات القذائف من الألعاب النارية؛ احتفالًا باليوم الوطني 91، في المقابل دمّرت القوات عددًا من الأوكار التي يتّخذها الحوثيون مقرًّا لهم داخل الأراضي اليمنية.

وعايشت "سبق" أهالي المحافظات الحدودية الذين قدموا للاحتفال باليوم اليوم الوطني؛ حيث رصدت معنوياتهم المرتفعة جراء مشاهدتهم القوات العسكرية في عروضهم العسكرية ضمن الفعاليات المقامة.

وكانت قد اعترضت قوات التحالف، أمس، أربع طائرات مسيرة وصاروخًا باليستيًّا تجاه المناطق الجنوبية، فيما دمرت قوات التحالف عدد منصات إطلاق الصواريخ داخل المواقع اليمنية.

قذائف للفرح وأخرى للحماية.. شاهد كيف احتفت المناطق الحدودية باليوم الوطني

قذائف للفرح وأخرى للحماية.. شاهد كيف احتفت المناطق الحدودية باليوم الوطني

قذائف للفرح وأخرى للحماية.. شاهد كيف احتفت المناطق الحدودية باليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا

السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا

السفارة السعودية في الفلبين: احذروا من هؤلاء وأنتم تتعاقدون مع العمالة

السفارة السعودية في الفلبين: احذروا من هؤلاء وأنتم تتعاقدون مع العمالة

السعودية ترفع الكفائة الاستيعابية للمعتمرين إلى 100 ألف معتمر

السعودية ترفع الكفائة الاستيعابية للمعتمرين إلى 100 ألف معتمر

بدءاً من 1 أكتوبر.."سابك" تسوِّق حصة أرامكو السعودية في منتجات "بترو رابغ" البتروكيماوية

بدءاً من 1 أكتوبر.."سابك" تسوِّق حصة أرامكو السعودية في منتجات "بترو رابغ" البتروكيماوية