قذائف للفرح وأخرى للحماية.. شاهد كيف احتفت المناطق الحدودية باليوم الوطني

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معنويات مرتفعة جرّاء مشاهدتهم عروض القوات العسكرية ضمن الفعاليات

في ظلّ الأوضاع الحالية في الجمهورية اليمنية، والاعتداءات العشوائية على الآمنين، فنّدت نجاحات احتفالات المناطق الحدودية الجنوبية أكاذيب الحوثي ومرتزقته بعد محاولات فاشلة في استهدافها بطائرات مسيرة وصاروخ باليستي.

حيث أطلقت، أمس، مئات القذائف من الألعاب النارية؛ احتفالًا باليوم الوطني 91، في المقابل دمّرت القوات السعودية عددًا من الأوكار التي يتّخذها الحوثيون مقرًّا لهم داخل الأراضي اليمنية.

وعايشت "سبق" أهالي المحافظات الحدودية الذين قدموا للاحتفال باليوم اليوم الوطني؛ حيث رصدت معنوياتهم المرتفعة جراء مشاهدتهم القوات العسكرية في عروضهم العسكرية ضمن الفعاليات المقامة.

وكانت قد اعترضت قوات التحالف، أمس، أربع طائرات مسيرة وصاروخًا باليستيًّا تجاه المناطق الجنوبية، فيما دمرت قوات التحالف عدد منصات إطلاق الصواريخ داخل المواقع اليمنية.