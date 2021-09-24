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لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11

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لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11 لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11

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شكلت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد لجنة مشاهدة الأفلام واختيارها للدورة الـ ( 11 )، والتي تتكون هذا العام من: (المخرج أحمد رشوان، الناقد أسامة عبدالفتاح، السيناريست شهيرة سلام، المخرجة والمنتجة كوثر يونس، الكاتب والمنتج فاروق عبدالخالق، الناقدة مروة أبوعيش، السيناريست سيد فؤاد).

مهرجان الاقصر للسينما الافريقية

اجتمعت اللجنة بمقر المهرجان بحضور المخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان، وناقش أعضاء اللجنة آليات اختيار الأعمال هذا العام ووضعوا القواعد والضوابط للعمل، وكان قد استقبل المهرجان عددا من الأفلام منذ ثلاثة أسابيع ومازال باب المشاركة مفتوحا.

مهرجان الاقصر للسينما الافريقية

كانت اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قد استقرت على تكريم السينما الأوغندية في الدورة الـمقبلة، وذلك نظراً لنشاطها الكبير وتطور صناعة السينما هناك في المرحلة الأخيرة، وكذلك انتشار الفيلم الأوغندي وتوزيعه خارج حدوده في عدد من الدول الأفريقية المجاورة وكذلك وجود جيل جديد يكافح لتطوير السينما الأوغندية والنهوض بها والوصول للعالمية والمشاركة في المهرجانات الدولية.

وتنطلق الدورة الجديدة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والاثار والشباب والرياضة والخارجية. وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر.

المصرى اليوم

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