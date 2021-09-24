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أحمد زادة يجتمع بأعضاء ويعد بحل أزمة الألعاب الجماعية

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أحمد زادة يجتمع بأعضاء الزمالك ويعد بحل أزمة الألعاب الجماعية أحمد زادة يجتمع بأعضاء ويعد بحل أزمة الألعاب الجماعية

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عقد أحمد هاني زادة العضو المحتمل للترشح لمنصب العضوية تحت السن في انتخابات نادي المقبلة في نوفمبر المقبل أولي جلساته مع اعضاء النادي لعرض برنامجه الانتخابي والتعرف علي طلبات وشكاوي الأعضاء داخل القلعة البيضاء .

وشهدت اولي جلسات اول المرشحين الذي أعلن رسميا خوضه للانتخابات تحت السن إقبال من اعضاء وعضوات النادي الذين يراهنون علي الوجوه الجديدة والعناصر الشابة التى ستخوض الانتخابات .

ووعد احمد زادة المرشح المحتمل لانتخابات الزمالك بالعمل علي عدد من الملفات الهامة والحيوية التى تخص الاعضاء وابناء الاعضاء وفي مقدمتها ملف فرق أبناء الأعضاء في الالعاب الجماعية اليد والسلة والطائرة والتى شهدت ازمات بالجملة بعد قيام لجنة حسين لبيب بالغاء بعض فرق المراحلة المختلفة "ب" و"ج" في معظم الألعاب الجماعية .

المصرى اليوم

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