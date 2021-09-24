أخبار عاجلة

«أهلي 2008» يفوز على النصر ٥-١ وديًّا إستعدادا لمهرجان سوبر البراعم -
أشرف بن شرقي ينتظر انتخابات الزمالك لتجديد عقده -
الزمالك يتعادل مع بيراميدز وديًا -
السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا -
هل يقبل الله التوبة مع تكرار العودة إلى الذنب ؟ .. الإفتاء تجيب -
القباج : ضم 6500 أسرة لتكافل وكرامة وزيادة الدعم النقدي لصيادي البحر المتوسط -
وزيرة التضامن تلتقي أسر الشهداء والمصابين في العريش -
رئيس البنك الدولي: الوضع في السودان يتحسن ولكنه بحاجة للصبر -
قطر تقرر عودة الدراسة بالحضور الكامل -
«سيما مسرح».. عمل مسرحي جديد يجسد الجمهورية الجديدة للفنان محمود مجدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أبرزها تشلسي ضد مانشستر سيتي .. مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

Print
أبرزها تشلسي ضد مانشستر سيتي .. مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة أبرزها تشلسي ضد مانشستر سيتي .. مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تنطلق غداً السبت 25 سبتمبر الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي ، حيث تقام 7 مباريات، أبرزها مباراة ليفربول ضد برينتفورد حيث يحتل الريدز المركز الثاني في الدوري الانجليزي حاليا برصيد 13 نقاط ومتساوياً مع صاحب المركز الأول فريق تشيلسي أما فريق برينتفورد فيملك 8 نقاط من فوزين وتعادلين وهزيمة وحيدة ويحتل المركز 9 في الدوري الانجليزي حاليا.

من أبرز مبارايات الغد على الاطلاق هي قمة تشيلسي ضد مانشستر سيتي حيث يلتقي بطل دوري أبطال أوروبا مع بطل الدوري الإنجليزي العام الماضي حيث يحتل فريق مان سيتي المركز الخامس حاليا وبرصيد 10 نقاط، ويسعى بطل الدوري الموسم السابق إلى العودة إلى القمة وتجاوز الاربع فرق المتصدرة حاليا، أما فريق تشيلسي فيتصدر الدوري حتى الان برصيد 13 نقطة, حيث حقق الفوز في جميع مباريات ماعدا مباراة واحدة تعادل فيها ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الان في الدوري الانجليزي.

وتقام أيضا مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا, حيث يملك الشاطين الحمر نفس رصيد النقاط لفريقي تشيلسي وليفربول في منافسة شرسة بينهما يحتل بها المركز الثالث حاليا بينما يأتي فريق أستون فيلا في المركز العاشر برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمتين.

وفيما يلي جميع مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة :

- ليدز يونايتد ضد وست هام يونايتد

المباراة تقام الساعة 4 عصراُ بتوقيت القاهرة على ملعب إيلاند رود وتنقلها قناة beIN Sports 1 HD Premium

- إيفرتون ضد نورويتش سيتي

المباراة تقام الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب جوديسون بارك وتنقلها قناة beIN Sports 2 HD Premium

- ليستر سيتي ضد بيرنلي

المباراة تقام الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب كينج باور وتنقلها قناة beIN Sports 3 HD Premium

- واتفورد ضد نيوكاسل يونايتد

المباراة تقام الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب فيكاراج رود وتنقلها قناة beIN Sports 1 Xtra

- مانشستر يونايتد ضد استون فيلا

المباراة تقام الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد وتنقلها قناة beIN Sports 2 HD Premium

- تشيلسي ضد مانشستر سيتي

المباراة تقام الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج وتنقلها قناة beIN Sports 1 HD Premium

- برينتفورد ضد ليفربول

المباراة تقام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برينتفورد كوميونيتي وتنقلها قناة beIN Sports 1 HD Premium

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أهلي 2008» يفوز على النصر ٥-١ وديًّا إستعدادا لمهرجان سوبر البراعم

«أهلي 2008» يفوز على النصر ٥-١ وديًّا إستعدادا لمهرجان سوبر البراعم

أشرف بن شرقي ينتظر انتخابات الزمالك لتجديد عقده

أشرف بن شرقي ينتظر انتخابات الزمالك لتجديد عقده

الزمالك يتعادل مع بيراميدز وديًا

الزمالك يتعادل مع بيراميدز وديًا

السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا

السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا