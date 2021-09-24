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الملك : أهمية بناء استجابة دولية لمواجهة الأوبئة

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الملك : أهمية بناء استجابة دولية لمواجهة الأوبئة الملك : أهمية بناء استجابة دولية لمواجهة الأوبئة

جى بي سي نيوز :-  شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الأربعاء، في قمة عالمية عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن حول جائحة كورونا.
وركزت القمة، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة قادة وممثلي دول، ومنظمات دولية، ومؤسسات خيرية، على ضرورة توسيع الجهود المبذولة عالميا لمجابهة الجائحة وتعزيز سبل التعافي منها.
وأكد جلالة الملك، في كلمة مسجلة، أهمية بناء استجابة دولية منسقة وأكثر فعالية لمواجهة الأوبئة وتبعاتها الصحية والإنسانية والاقتصادية، داعيا إلى حشد الجهود الدولية في هذا المجال.
وشدد جلالته على المسؤولية الأخلاقية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي لضمان التوزيع العادل والفاعل للقاحات حول العالم، بما يخدم مصلحة الجميع، لافتا إلى جهود الأردن في توفير اللقاحات ضد “كورونا” للمواطنين والمقيمين واللاجئين.
وأعاد جلالة الملك التذكير بأهمية الاستمرار في حملات التطعيم لبناء المناعة المجتمعية ضد المرض، مما سيساهم في العودة التدريجية للتعافي الاقتصادي.
وتأتي القمة ضمن مساعي الإدارة الأمريكية للتوافق على رؤية عالمية مشتركة لمجابهة الأوبئة وتحقيق هدف تطعيم 70 بالمئة من سكان العالم خلال العام القادم.
وبهذا الصدد، أعلن الرئيس جو بايدن، خلال القمة، عن سلسلة إجراءات ستساهم بتحقيق ذلك الهدف من ضمنها تقديم الولايات المتحدة 500 مليون جرعة لقاح إضافية للبلدان النامية.

جي بي سي نيوز

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