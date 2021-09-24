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شاهد من حائل.. "مسيرة وطن للخيل".. 91 خيّالاً و"التدشين لـ"فيصل بن فهد"

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مقاطع لاقت استحسان المواطنين الذين اكتظت بهم المواقع القريبة من الفعالية

شاهد من حائل..

شارك 91 خيالاً من الشباب والفتيات في منطقة حائل، في "مسيرة وطن للخيل العربية"؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وكان الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة، قد دشن المسيرة بمسافة بلغت خمسة كيلو مترات،بدأت من ميدان المغواة حتى مركز المغواة الترفيهي.

"سبق" رصدت عدداً من مقاطع الفيديو التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمسيرة وطن للخيل العربية، والتي لاقت استحسان المواطنين،الذين اكتظت بهم المواقع القريبة من موقع الفعالية،وذلك للاستمتاع بمشاهدة الخيل العربية التي كان لها الدور الكبير بعد الله في توحيد هذه البلاد الغالية

وقد أكد عدد من المواطنين أن إقامة مثل هذه الفعالية التي تتعلق في الخيل العربية، وفي يوم كاليوم الوطني، تسهم بنشر ثقافة حب الخيل في نفوس أبناء وبنات هذا الوطن.

شاهد من حائل..

شاهد من حائل..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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