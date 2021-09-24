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محافظ الجيزة يطالب برفع كافة السيارات المعتدية علي أرصفة المشاة

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محافظ الجيزة يطالب برفع كافة السيارات المعتدية علي أرصفة المشاة محافظ الجيزة يطالب برفع كافة السيارات المعتدية علي أرصفة المشاة

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أجري اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة جولة ميدانية، لمتابعه تطوير شارع البحر الأعظم بحي جنوب، للوقوف على نسب التنفيذ ومدي الإلتزام بالجدول الزمني للأعمال.

وتشمل رصف الطريق وتنسيق عام للجزيرة الوسطي وأرصفة المشاة وأعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية والأسوار المطله على الكورنيش .

وكلف رئيس حي جنوب الجيزة بتفعيل القانون بمنتهي الحزم بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وعدم السماح بإنتظار السيارات أعلي ارصفة المشاة بشارع البحر الأعظم، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما كلف محافظ الجيزة بتكثيف حملات رفع الإشغالات بالشوارع التي تشهد تواجد للأنشطة التجارية .

كما تفقد تطوير شارع النيل وميدان الجلاء بحي الدقي للوقوف على مراحل العمل الحالية .

المصرى اليوم

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