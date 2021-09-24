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بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي .. كريستيانو يقود الشياطين

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بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي .. كريستيانو يقود الشياطين بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي .. كريستيانو يقود الشياطين

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قال دين سميث مدرب أستون فيلا، إن الجناح ليون بيلي سيغيب نحو 3 أسابيع عن الفريق، لإصابة في الفخذ خلال الفوز (3-0) على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.ويسعى لاعب جاميكا، المنضم إلى فيلا قادما من باير ليفركوزن في أغسطس مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار)، للعودة ضد ولفرهامبتون واندرارز يوم 16 أكتوبر.

وأكد سميث ليون تعرض لإصابة وستبعده حتى نهاية فترة التوقف الدولي. نأمل في عودته في مباراة ولفرهامبتون لكننا بحاجة لإعادة تقييم حالته قريبا من أجل معرفة مدى شفائه على مدار الأيام العشرة المقبلة.

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