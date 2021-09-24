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مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر الآن في الدوري السعودي

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مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر الآن في الدوري السعودي مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر الآن في الدوري السعودي

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مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي تنطلق اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري السعودي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021/2022،


مباراة اتحاد جدة والتعاون تنطلق السابعة و25 دقيقة مساء اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة عبر قناة SSC1 SD.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ 3/4.


1- اتحاد جدة 12 نقطة

2- الهلال 11 نقطة

3- الفيحاء 10 نقاط

4- الرائد 10 نقاط

5- النصر 9 نقاط

6- الفتح 8 نقاط

7- ضمك 8 نقاط

8- الفيصلي 7 نقاط

9- الشباب 6 نقاط

10- الاتفاق 6 نقاط

11- الحزم 5 نقاط

12- أهلي جدة 5 نقاط

13- الباطن 5 نقاط

14- الطائي 4 نقاط

15- أبها 4 نقاط

16- التعاون 2 نقاط

- صورة أرشيفية

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