"السبيعي": يوم الوطن يذكرنا بالنعم التي تعيشها بلادنا منذ عهد المؤسس

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شدد على أن حكمة وتفاني القيادة ساهمت في تقدم البلاد ورقيها

رفع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة الذكرى الـ91 لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز.

وقال: يوم الوطن يذكّرنا بالنعم الكثيرة التي تحقّقت بتوحيد المملكة على أهل هذه البلاد وفي مقدمتها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ونعمة الوطن الذي نحبّه ونفديه بأرواحنا تستوجب علينا العمل الدؤوب للمحافظة على مكتسباته ومقدراته.

وأضاف في تصريح صحفي بهذه المناسبة: خلال 91 عامًا مضت علمنا وطننا العزيز معنى الشموخ والكبرياء، معنى أن تعيش في وطن يحترمك ويعاملك على أنك إنسان مكرم وفق شرع الله تعالى، معنى أن تعيش فداءً للوطن، وأن تهب روحك له دون تردد، معنى الولاء والانتماء.

وأردف: إننا في هذا اليوم نحمد الله تعالى أولًا، ثم ندعو لمؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز الذي وحد هذه البلاد بعد شتات وحقق بتوفيق الله معجزة أذهلت العالم، عندما وحد أجزاء هذه البلاد المتناثرة المتناحرة لتصبح دولة قوية متماسكة لها ثقلها في المجتمع الدولي حتى أصبحت كما نراها اليوم من العلو والتميز والثقل السياسي على المستوى المحلي والدولي، وكذلك الحضور الإنساني والعلمي في كافة المجالات.

وتابع "السبيعي": كل ما مرّ بنا الزمن لا بد وأن نعود لنقبل ثرى هذا الوطن المملكة العربية السعودية، ونشارك في تنميتها وتطورها وردّ جزء من الدين الذي ندين به لهذا الوطن المعطاء، فالمواطن والمواطنة يعيشان في نعمة الأمن والأمان الذي تَوَفّر بفضل الله ثم نعمة القيادة الرشيدة المخلصة لوطنها المراعية لحقوق شعبها.

وقال: الجميع بفضل الله ثم بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يعيش في راحة ونعمة بينما تتلاطم الأمواج من حولنا بالمشاكل والكوارث، ورغم ذلك نسير في راحة ودعة يحسدنا عليها الجميع.

وشدّد على أهمية التكاتف مع القيادة، وأن يكون المواطن مخلصًا لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ ففي هذا اليوم تتأجّج في دواخلنا مشاعر الحب والفخر والاعتزاز لهذا الوطن حاملين تلك المشاعر لأبنائنا وأحفادنا.