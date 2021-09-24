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بهدفه بمرمى الهلال .. مهاجم الشباب يدخل تاريخ ديربي الرياض

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بهدفه بمرمى الهلال .. مهاجم الشباب يدخل تاريخ ديربي الرياض بهدفه بمرمى الهلال .. مهاجم الشباب يدخل تاريخ ديربي الرياض

بهدفه بمرمى الهلال .. مهاجم الشباب يدخل تاريخ ديربي الرياض

استطاع النجم النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الشباب، تحقيق رقم مميز، عندما نجح في تسجيل أسرع هدف في تاريخ مواجهات فريقه مع الهلال بالدوري السعودي لكرة القدم.

وكتب إيغالو اسمه في ديربي الرياض بين الشباب وغريمه الهلال، وذلك بعد أن سجل هدفًا في التعادل بين الفريقين 2-2، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جولة (هي لنا دار).

وجاء الهدف الأول للمواجهة عن طريق إيغالو بعد دقيقة وثانيتين من بداية المباراة (62 ثانية) عقب تسديدة ارتطمت في دفاع الهلال وسكنت الشباك.

وبحسب موقع "سوفا سكور" للإحصاءات، فإن هدف إيغالو، هو الأسرع في سجل مواجهات الفريقين.

وظهر إيغالو بمستوى مميز مع الليوث منذ بداية الموسم الحالي، وسجل 5 أهداف بعد مرور 6 جولات على بداية الدوري السعودي للمحترفين.

ويذكر أن نادي الهلال رفع رصيده إلى النقطة 11 في وصافة الترتيب، كما وصل الشباب إلى النقطة الـ 6 محتلاً بها المركز التاسع بجدول الدوري السعودي للمحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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