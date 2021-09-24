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وزير الأوقاف والمفتي يشاركان في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة

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وزير الأوقاف والمفتي يشاركان في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة وزير الأوقاف والمفتي يشاركان في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة

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شارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة بحضور اللواء هشام آمنة ،محافظ البحيرة، حيث أدوا صلاة الجمعة في مسجد التوبة بمدينة دمنهور، بالتزامن مع افتتاح 14 مسجدا بنطاق المحافظة في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.

وجاءت خطبة الجمعة تحت عنوان «المواساة في القرآن الكريم»، حيث قام الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشئون مكتب الوزير، بإلقاء خطبة الجمعة بمسجد التوبة بدمنهور، أكد خلالها على أن المواساة من القيم الإسلامية النبيلة والأخلاق الإنسانية الفاضلة التي يُعين بها الإنسان غيره على التغلب على أحزانه وآلامه والمتأمل في كتاب الله (عز وجل) يجد أنه قد أولى قيمة المواساة عناية خاصة، بل إن الله سبحانه تولى بنفسه قام بمواساة انبيائه وأوليائه وأصفيائه.

وأشار العيسوى إلى أن صور المواساه كثيرة ومنها المواساة بالمال والمواساة بالنصيحة والمواساة بالمشاركة الوجدانية والمواساة والدعاء فما أحوجنا إلى أن نتحلى بخلق المواساة بيننا حتى تشيع روح الأخوة وتقوي العلاقات في المجتمع وتسود الألفة والمحبة بينهم.

وقدم وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية التهنئة للواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ولأهالى المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن دولة بناء ونحن يوميا نرى البناء والتعمير في قطاعات الطرق والبنية التحتية والإسكان ودور العبادة ونحن هنا اليوم في محافظة البحيرة لافتتاح 14 مسجدا بتكلفة تجاوزت ٢٤ مليون جنيه.

ورحب المحافظ بوزير الأوقاف، ومفتى الجمهورية، مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف حيث تم خلال الفترة من ٢٠١٨ وحتى الآن بناء وافتتاح عدد ٢٨٢ مسجد تجاوزت تكلفتها ٣٩٠ مليون جنيه في طفرة كبيرة تضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ١٢٦٩٦ مسجد و١٤٣١ زاوية لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو .

وأضاف: تم اليوم وبالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي إفتتاح وأداء الصلاة بعدد ١٤ مسجداً جديداً على مستوى ١٠ مراكز بالمحافظة والتي تم تنفيذها ضمن خطة وموازنة وزارة الأوقاف وبالجهود الذاتية التي تدعمها الوزارة بتكلفة إجمالية بلغت ٢٤ مليون و٧٥٠ ألف جنيه.

المصرى اليوم

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