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قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أن الجهود الحكومية في الفترة الأخيرة أدت إلي تضييق الفجوة الواسعة ما بين الإنتاج والاستهلاك من اللحوم الحمراء فأصبحنا نستورد40%من احتياجتنا بدلاً من50% في الفترة القريبة الماضية مما ساهم في السيطرة نسبياً علي عدم إرتفاع اسعار اللحوم الحمراء بشكل جنوني، موضحًا إن السياسات الحكومية نجحت في تخفيض واردات اللحوم الحمراء بنسبة 10 % خلال الأعوام الأخيرة.

وأضاف «أبوصدام»، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن خطة مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم يتم بإنتاج بدائل رخيصة من الأعلاف والتوسع في الإنتاج الداجني، خاصة أن مصر تستورد ما يقارب 700 الف طن سنويا من اللحوم وتستورد مصر نصف هذه الكمية تقريباً من دولتي البرازيل والهند، بينما يتم إستيراد باقي الكمية من من دول آخري مثل أستراليا ونيوزلندا والسودان أمريكا وأوكرانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وايرلندا وبولندا وكندا.

وأوضح نقيب الفلاحين أن وصول مصر للاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة تصل إلي 95% ومن الاسماك بنسبه تصل إلي 90% وهما البدائل الطبيعية للحوم الحمراء ساعد في الحد من زيادة الطلب علي اللحوم الحمراء والحد من مخاطر أية قرارات مفاجئة لحظر إستيراد اللحوم من أي دولةـ والذي من شأنه منع تسرب اية امراض إلي داخل البلاد.

وطالب «أبوصدام» بتشديد اجراءات استيراد اللحوم حفاظا على صحة المواطنين وعلي الثروه المحلية من الماشية الحية، مشيرًا إلي ضرورة ضبط منظومة إنتاج الأعلاف والتوسع في إنتاجها لتلبية إحتياجات السوق المحلية من الإنتاج الحيواني والداجني، والسيطرة علي انفلات أسعار الأعلاف للحد من ارتفاع أسعار اللحوم.

وشدد نقيب الفلاحين على ضرورة تشجيع البحوث العلمية علي توفير بدائل غذائية من الاعلاف غير التقليدية وإتاحتها للمربين بأسعار مناسبة بدلا من الأعلاف التقليدية للإستفادة من الفاقد من المحاصيل الزراعية والذي يتجاوز 15% من إنتاج عدد من المحاصيل الحقلية والبستانية.