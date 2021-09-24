أخبار عاجلة

«أهلي 2008» يفوز على النصر ٥-١ وديًّا إستعدادا لمهرجان سوبر البراعم -
أشرف بن شرقي ينتظر انتخابات الزمالك لتجديد عقده -
الزمالك يتعادل مع بيراميدز وديًا -
السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا -
هل يقبل الله التوبة مع تكرار العودة إلى الذنب ؟ .. الإفتاء تجيب -
القباج : ضم 6500 أسرة لتكافل وكرامة وزيادة الدعم النقدي لصيادي البحر المتوسط -
وزيرة التضامن تلتقي أسر الشهداء والمصابين في العريش -
رئيس البنك الدولي: الوضع في السودان يتحسن ولكنه بحاجة للصبر -
قطر تقرر عودة الدراسة بالحضور الكامل -
«سيما مسرح».. عمل مسرحي جديد يجسد الجمهورية الجديدة للفنان محمود مجدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«بحوث الحشائش» ينظم دورة تدريبية للاستخدام الأمثل للمبيدات في المكافحة الأحد المقبل

Print
«بحوث الحشائش» ينظم دورة تدريبية للاستخدام الأمثل للمبيدات في المكافحة الأحد المقبل «بحوث الحشائش» ينظم دورة تدريبية للاستخدام الأمثل للمبيدات في المكافحة الأحد المقبل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان الاستخدام الامن والفعال لمبيدات الحشائش بمديرية الزراعة بالجيزة وذلك في الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ للحد من مخاطر الحشائش علي المحاصيل الزراعية وضمان الاستخدام الأمثل للمبيدات علي مختلف المحاصيل.

وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل في تصريحات صحفية الجمعة إن هذه الدورة تأتي في إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بمراعاة الدور الاجتماعي والخدمي للمعمل في الاستخدام الامن والفعال لمبيدات الحشائش، لرفع جودة المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي.

وأضاف «عبيد»، أن هذه الدورة سوف تقام مع الأخذ بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تهدف الي توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بالخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل المختلفة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش مما ينعكس بدورة علي زيادة إنتاجية هذه المحاصيل.

وأوضح مدير المعمل المركزي لبحوث الحشاش ان هذه الدورة تهدف لتدريب عدد ٣٠ متدرب من المهندسين الزراعيين والمزارعين و يحاضر فيها نخبة متميزة من الأساتذة بالمعمل، لحضور عدد من المهندسين الزراعيين في محافظة الجيزة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة بنها: تطعيم 20 ألف طالب بلقاح فيروس كورونا

رئيس جامعة بنها: تطعيم 20 ألف طالب بلقاح فيروس كورونا

بشرة سارة.. مركز أبحاث يحدد الجين المؤثر على قابلية الإصابة بفيروس كورونا

بشرة سارة.. مركز أبحاث يحدد الجين المؤثر على قابلية الإصابة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 42 حالة وفاة و 3550 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 42 حالة وفاة و 3550 إصابة جديدة بفيروس كورونا

12 وفاة و1127 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

12 وفاة و1127 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة