«بحوث الحشائش» ينظم دورة تدريبية للاستخدام الأمثل للمبيدات في المكافحة الأحد المقبل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان الاستخدام الامن والفعال لمبيدات الحشائش بمديرية الزراعة بالجيزة وذلك في الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ للحد من مخاطر الحشائش علي المحاصيل الزراعية وضمان الاستخدام الأمثل للمبيدات علي مختلف المحاصيل.

وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل في تصريحات صحفية الجمعة إن هذه الدورة تأتي في إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بمراعاة الدور الاجتماعي والخدمي للمعمل في الاستخدام الامن والفعال لمبيدات الحشائش، لرفع جودة المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي.

وأضاف «عبيد»، أن هذه الدورة سوف تقام مع الأخذ بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تهدف الي توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بالخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل المختلفة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش مما ينعكس بدورة علي زيادة إنتاجية هذه المحاصيل.

وأوضح مدير المعمل المركزي لبحوث الحشاش ان هذه الدورة تهدف لتدريب عدد ٣٠ متدرب من المهندسين الزراعيين والمزارعين و يحاضر فيها نخبة متميزة من الأساتذة بالمعمل، لحضور عدد من المهندسين الزراعيين في محافظة الجيزة.