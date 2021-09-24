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خروج نضال الشافعي من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية

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خروج نضال الشافعي من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية خروج نضال الشافعي من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية

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منذ أكثر من شهر تعرض الفنان نضال الشافعي، لأزمة صحية حيث أصيب بـ انفجار القولون أثناء تصوير فيلمه «مينى بار»، وتم نقله لإحدى المستشفيات بمنطقة المهندسين لإجراء عملية جراحية في القولون.

وشهدت الساعات الماضية، خروج «الشافعي» من المستشفى بناءاً على قرار الأطباء الذين أكدوا استقرار حالته الصحية، على أن يستمر في أخذ العلاج والمتابعة خلال الفترة الجارية.

كانت زوجة «نضال» أكدت في وقت سابق إنها سمعت العديد من الأخبار غير الحقيقية عن حالة زوجها الصحية، مشيرة إلى أن زوجها كان يصور فيلما وحدثت بعض المشكلات التي لم يرض عنها، وتم الضغط عليه بشكل كبير، ولأنه لم يتمكن من إظهار انفعاله، حدث انفجار جزئي في القولون أثناء خروجه خارج الاستديو.

وأضافت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج «90 دقيقة» أن نضال كان يعاني من شيء يسمى بجيوب القولون، وقد يستطيع المريض التعايش بها، إلا أنه عندما تعرض لحالة ضغط عصبي انفجرت إحدى هذه الجيوب وهذا ما تسبب في ثقب وانفجار بالقولون. وتابعت: «استمرينا لمدة 4 أيام لا نعلم ماذا يحدث، حتى توجهنا لأحد الأطباء وقام بتحويلنا لطبيب آخر وهو من أنقذ حياة نضال».

لكن لسوء الحظ أصيب نضال بتسمم في الدم، وحدث التهاب في جميع أجهزة الجسم، لكن هذا ما تم تجاوزه الآن مما كتب له على خروج من المستشفى، واتمام مرحلة علاجه في البيت.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان نضال الشافعي كان دوره بمسلسل «هجمة مرتدة»، مع الفنان أحمد عز، والذي عُرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيرا، كما ظهر ضيف شرف بمسلسل الاختيار2 من النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي في نفس الموسم الرمضاني.

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