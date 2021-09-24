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الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام وأستراليا

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الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام وأستراليا
في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022

الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا

بات من المحتمل أن يغيب صانع الألعاب تاكيفوسا كوبو عن تشكيلة منتخب اليابان في المباراتين أمام وأستراليا ضمن التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر، بعد تعرضه للإصابة مع نادي ريال مايوركا الإسباني.

ونجح كوبو البالغ من العمر 20 عاماً، والذي يلعب مع مايوركا على سبيل الإعارة من نادي ريال مدريد، في تأكيد موقعه ضمن تشكيلة المدرب هاجيمي مورياسو، حيث ينافس الياباني من أجل التأهل إلى 2022 في قطر.

وكشف كوبو عبر حسابه الشخصي على انستغرام أنه من المرجح أن يغيب عن المباراتين يومي 7 و12 تشرين الأول/أكتوبر، عقب تعرضه للإصابة خلال المباراة التي خسرها مايوركا أمام ريال مدريد 1-6.

وقال اللاعب: تعرضت للإصابة في الركبة خلال مباراة الأمس، وسوف اضطر للبقاء بعض الوقت بعيداً عن الملعب.

وأضاف: أشعر بخيبة الأمل لعدم تمكني من مساعد النادي والمنتخب الوطني خلال هذه المرحلة المهمة، ولكنني سأقوم بتقديم المساندة من خارج الملعب.

وأوضح: سوف أركز على ما أستطيع القيام به، كي أتمكن من العودة للفريق واللعب بأسرع وقت ممكن.

وكان كوبو غاب عن المباراة التي خسرتها اليابان أمام عمان 0-1 في الجولة الافتتاحية من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية، ولكنه لعب كأساسي في المباراة الثانية التي فاز فيها الفريق على الصين بعد خمسة أيام.

ويحتل منتخب اليابان حالياً المركز الرابع في المجموعة الثانية بعدما حصل على 3 نقاط من أول مباراتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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