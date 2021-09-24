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قطر تقرر عودة الدراسة بالحضور الكامل
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:39 مساءً
«سيما مسرح».. عمل مسرحي جديد يجسد الجمهورية الجديدة للفنان محمود مجدي
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:32 مساءً
فوز ترميم وتوثيق المعبد اليهودي بالإسكندرية بجائزة أفضل مشروع عالمي
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:32 مساءً
فصل الكهرباء من السبت إلى الإثنين عن بعض قرى بني سويف للصيانة (التفاصيل)
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:32 مساءً
إزالة 570 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وأراضى زراعية في بنى سويف
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:32 مساءً
إزالة 71 مطبا عشوائيا في قرى مركز قنا
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:32 مساءً
صحة بنى سويف تحذر: المعمل المشترك الجهه الوحيدة لإجراء تحاليل pcr للمسافرين
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:32 مساءً
إجرائية فقط.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للنواب
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:32 مساءً
وفد هيئة الاعلام والاتصالات العراقية يبحث التعاون المشترك في مجال تنظيم الاتصالات
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:32 مساءً
عمرو دوارة يكشف رواد الاقتباس في المسرح المصري بـ «القومي للمسرح»
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:32 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
هينقلونا في حتة تانية.. المونوريل والقطار الكهربائي السريع.. أيه الفرق بينهم؟ وبيروحو فين؟
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:09 مساءً
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