«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة

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أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، عن بدء تركيب أول برج إتصالات داخل أراضي المشروع القومى «المليون ونصف المليون فدان» بمنطقة المغرة جنوب العلمين، وذلك في إطار الخطة الموضوعة مؤخراً من جانب الشركة، برئاسة اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد من أجل سرعة مد وتجهيز شبكة الإتصالات وتركيب أبراج إرسال المحمول داخل أراضي المشروع القومى ال ١.٥ مليون فدان في منطقة المغرة.

ووفقا لبيان رسمي أصدرته الشركة اليوم الجمعة، أكد اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس الشركة إنه تم الإنتهاء من التركيبات لعدد ٣ أبراج ربط بمنطقة العلمين من المقرر أن تقوم بتقوية الإرسال وربط شبكة الاتصالات داخل أراضى المليون ونصف المليون فدان في المغرة بالشبكة الرئيسية تمهيداً لبدء التجريب التنفيذى للشبكة خلال الأسابيع القليلة القادمة، موضحا أن أعمال تجهيز شبكة الاتصالات تشمل إنشاء وتركيب عدد ٤ أبراج إرسال داخل أراضى المشروع في منطقة المغرة.

وأضاف رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد، أنها تعكف حالياً على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات اللازمة لتركيب الأبراج ومد الشبكات، والتواصل بشكلٍ يومى مع كافة الأجهزة والجهات المختصة، المعنية بإنهاء وتشغيل شبكة الإتصالات في المغرة، وذلك استعداداً لبدء التجريب التنفيذي للشبكة خلال الأسابيع القليلة القادمة، وتوفير أفضل خدمة إتصالات ممكنة لصالح المنتفعين بأراضى مشروع ال ١.٥ مليون فدان.