إزالة 328 حالة تعد على أملاك الدولة وأرض زراعية في بنى سويف

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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، إنه تمت إزالة 35 حالة تعد على مساحة فدان و16 قيراطا بزمام قرى: ميانة، منشأة البديني ومنشأة طاهر بمركز اهناسيا، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 328 حالة تعد «منذ بدء الموجة في الــ 18 من الشهر الجاري حتى صباح اليوم»، فيما تتواصل مراحل تنفيذ الحملات طبقاً للجدول الزمنى المعد ويستهدف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف.

وشدد المحافظ على أهمية استثمار موجات حملات الإزالة المتتالية التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد مساحات الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، منوها بأن تكون الأولوية في التنفيذ إزالة التعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدى التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، خاصة أن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.