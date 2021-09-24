أخبار عاجلة

قطر تقرر عودة الدراسة بالحضور الكامل -
«سيما مسرح».. عمل مسرحي جديد يجسد الجمهورية الجديدة للفنان محمود مجدي -
فوز ترميم وتوثيق المعبد اليهودي بالإسكندرية بجائزة أفضل مشروع عالمي -
فصل الكهرباء من السبت إلى الإثنين عن بعض قرى بني سويف للصيانة (التفاصيل) -
إزالة 570 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وأراضى زراعية في بنى سويف -
إزالة 71 مطبا عشوائيا في قرى مركز قنا -
صحة بنى سويف تحذر: المعمل المشترك الجهه الوحيدة لإجراء تحاليل pcr للمسافرين -
إجرائية فقط.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للنواب -
وفد هيئة الاعلام والاتصالات العراقية يبحث التعاون المشترك في مجال تنظيم الاتصالات -
عمرو دوارة يكشف رواد الاقتباس في المسرح المصري بـ «القومي للمسرح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة 328 حالة تعد على أملاك الدولة وأرض زراعية في بنى سويف

Print
إزالة 328 حالة تعد على أملاك الدولة وأرض زراعية في بنى سويف إزالة 328 حالة تعد على أملاك الدولة وأرض زراعية في بنى سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، إنه تمت إزالة 35 حالة تعد على مساحة فدان و16 قيراطا بزمام قرى: ميانة، منشأة البديني ومنشأة طاهر بمركز اهناسيا، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 328 حالة تعد «منذ بدء الموجة في الــ 18 من الشهر الجاري حتى صباح اليوم»، فيما تتواصل مراحل تنفيذ الحملات طبقاً للجدول الزمنى المعد ويستهدف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف.

وشدد المحافظ على أهمية استثمار موجات حملات الإزالة المتتالية التي تنفذها لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد مساحات الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، منوها بأن تكون الأولوية في التنفيذ إزالة التعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدى التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، خاصة أن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سعيد يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية

سعيد يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية

بزعم توفير فرص عمل في الحكومة.. القبض على «عاطل» بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين

بزعم توفير فرص عمل في الحكومة.. القبض على «عاطل» بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين

عدن.. احتجاجات تستقبل رئيس الحكومة اليمنية

عدن.. احتجاجات تستقبل رئيس الحكومة اليمنية

هل توقف الحكومة التونسية الجديدة الانهيار في البلاد؟

هل توقف الحكومة التونسية الجديدة الانهيار في البلاد؟