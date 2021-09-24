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«مياه المنيا» تقيم مصنع تيشرتات للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

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«مياه المنيا» تقيم مصنع تيشرتات للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» «مياه المنيا» تقيم مصنع تيشرتات للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

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أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إقامة أول مصنع بالشركة، باسم مصنع عروس الصعيد، وتزويده بأحدث المعدات لإنتاج تي شرتات باسم المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل شهرين، لتوزيعها على الأطفال مجانا ضمن أنشطة الشركة لتعريف النشء بالمبادرة.

وأكد «الشهاوى» ان الهدف من توزيع التيشرتات على طلاب وتلاميذ المدارس، هو تعميق روح الانتماء والولاء للوطن والتوعية بأهمية المبادرة.

وأضاف «الشهاوي» كما ينتج المصنع، الأفرولات والكمامات للعاملين بالشركة والاحتياجات الحكومية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الاحتياجات الخاصة بالشركة.

المصرى اليوم

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