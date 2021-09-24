أخبار عاجلة

قطر تقرر عودة الدراسة بالحضور الكامل -
«سيما مسرح».. عمل مسرحي جديد يجسد الجمهورية الجديدة للفنان محمود مجدي -
فوز ترميم وتوثيق المعبد اليهودي بالإسكندرية بجائزة أفضل مشروع عالمي -
فصل الكهرباء من السبت إلى الإثنين عن بعض قرى بني سويف للصيانة (التفاصيل) -
إزالة 570 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وأراضى زراعية في بنى سويف -
إزالة 71 مطبا عشوائيا في قرى مركز قنا -
صحة بنى سويف تحذر: المعمل المشترك الجهه الوحيدة لإجراء تحاليل pcr للمسافرين -
إجرائية فقط.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للنواب -
وفد هيئة الاعلام والاتصالات العراقية يبحث التعاون المشترك في مجال تنظيم الاتصالات -
عمرو دوارة يكشف رواد الاقتباس في المسرح المصري بـ «القومي للمسرح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الأمن الاقتصادي بـ «الداخلية» يواصل حملاته لإحكام السيطرة الأمنية

Print
الأمن الاقتصادي بـ «الداخلية» يواصل حملاته لإحكام السيطرة الأمنية الأمن الاقتصادي بـ «الداخلية» يواصل حملاته لإحكام السيطرة الأمنية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملاته لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط 3397 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 12039 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما تم ضبط 198 قضية في مجال الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحرى مدين لمصلحة الضرائب، و138 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مبانى ومحلات بدون ترخيص .«»«»

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة من ضبط 1171 قضية تموينية متنوعة غش غذائى، ولحوم ومصنعاتها، وأسماك، دقيق وأقماح.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
38 ألف منفذ تمويني يبدأون صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم

38 ألف منفذ تمويني يبدأون صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم

هام اعرف رابط التسجيل وطرق إضافة المواليدا لجدد لبطاقة التموين

هام اعرف رابط التسجيل وطرق إضافة المواليدا لجدد لبطاقة التموين

بينها لحوم ودواجن فاسدة ..«شرطة التموين» تضبط 1573 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

بينها لحوم ودواجن فاسدة ..«شرطة التموين» تضبط 1573 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

بينها لحوم مجهولة المصدر ..«شرطة التموين»: ضبط 1582 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

بينها لحوم مجهولة المصدر ..«شرطة التموين»: ضبط 1582 قضية متنوعة خلال 24 ساعة