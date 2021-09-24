الأمن الاقتصادي بـ «الداخلية» يواصل حملاته لإحكام السيطرة الأمنية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملاته لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط 3397 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 12039 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما تم ضبط 198 قضية في مجال الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحرى مدين لمصلحة الضرائب، و138 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مبانى ومحلات بدون ترخيص .«»«»

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1171 قضية تموينية متنوعة غش غذائى، ولحوم ومصنعاتها، وأسماك، دقيق وأقماح.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.