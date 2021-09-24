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أمن المنافذ يواصل حملاته لمواجهة جرائم التهريب

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أمن المنافذ يواصل حملاته لمواجهة جرائم التهريب أمن المنافذ يواصل حملاته لمواجهة جرائم التهريب

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وتمكنت الحملات من ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، و45 في مجال الأمن العام.

كما تمكنت الحملات من ضبط 1679 مخالفة مرورية متنوعة، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 214 حكم قضائى متنوع، و4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المصرى اليوم

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