مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كاملة بدون تقطيع

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يحتضن ملعب ستامفورد بريدج قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا السبت، وذلك عندما يستقبل تشيلسي نظيره مانشستر سيتي.

ينطلق اللقاء بين مانشستر سيتي وتشيلسي عند الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة – السعودية والثالثة والنصف بتوقيت الإمارات – دبي – أبوظبي.

ويتصدر تشيلسي جدول الترتيب برصيد 13 نقطة مناصفة مع ليفربول وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

بإمكان تشيلسي تحقيق 4 انتصارات متتالية أمام مانشستر سيتي في جميع المسابقات للمرة الأولى، منذ الفوز بـ8 مباريات متتالية بين عامي 2005 و2009، وذلك بحسب أرقام «بي بي سي».

أما مانشستر سيتي فيأمل تحقيق انتصارين متتاليين على ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى منذ عام 1955.ولم تنتهي أي مباراة من المواجهات الـ12 الأخيرة بين الفريق في الدوري بالتعادل، حيث حقق السيتي 7 انتصارات مقابل فوز تشيلسي بـ5 مواجهات.