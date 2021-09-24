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صافرة "الجريس" تضبط مواجهة الاتحاد والتعاون.. "الشمراني" لأبها وضمك

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صافرة "الجريس" تضبط مواجهة الاتحاد والتعاون.. "الشمراني" لأبها وضمك صافرة "الجريس" تضبط مواجهة الاتحاد والتعاون.. "الشمراني" لأبها وضمك

صافرة

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباراتي اليوم الجمعة من الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جولة (هي لنا دار) للموسم الرياضي 2021/2022م.

فقد أسند مهمة إدارة مباراة الاتحاد وضيفه التعاون إلى الحكم سامي الجريس، على أن يعاونه كل من عمر الجمل كمساعد أول وعلي العلي مساعد ثانِ، في حين ستكون غرفة الفيديو بإدارة عبدالله الشهري بمساعدة من عبدالعزيز البريه.

واختار اتحاد القدم الحكم ماجد الشمراني لقيادة "ديربي عسير" بين أبها ونظيره ضمك بمساعدة من خلف الشمري وعماد عسكر، فيما سيتولى خالد صلوي قيادة غرفة الفيديو بمساعدة من فيصل القحطاني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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