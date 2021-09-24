كلية الاتصالات بالرياض تقدّم النشيد الوطني بلغة الإشارة

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عبر مجموعة من متدربيها ذوي الإعاقة السمعية

كشف عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، عن قيام قسم التقنية الخاصة بالكلية، في بادرة جميلة، بإعداد مقطع للنشيد الوطني بلغة الإشارة، وقامت بأدائه مجموعة من متدربيها من ذوي الإعاقة السمعية.

جاء ذلك بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي ٩١ وكذلك اليوم العالمي للغة الإشارة واللذيْن يوافقان ٢٣ سبتمبر.

و أكد "الخليفة" حرص الكلية الدائم على إشراك متدربيها الصم المتميزين في أنشطة الكلية وإبراز جهودهم ونجاحاتهم وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مشاعرهم في المناسبات الوطنية والعالمية.

يذكر أن كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعتبر الكلية الوحيدة على مستوى المملكة التي تدرب وتمنح خريجيها الصم درجة الدبلوم العالي في تخصص التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب لذوي الإعاقة السمعية.