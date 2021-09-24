منجز عظيم قاده لمؤسس.."العبيان" عن يوم الوطن: واحة وراية وكيان

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رفع التهاني للقيادة والشعب السعودي وقال: مسيرة حافلة يشهد لها العالم

رفع المستشار بالديوان الملكي الدكتور بندر بن محمد العيبان، خالص التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ٩١.

وقال: "يمثل يوم الوطن يوماً خالدًا نستذكر فيه المنجز العظيم الذي قاده المؤسس العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- حيث بنى وحدته وجمع شتات شعبه ولم شمله، ليتحول هذا الوطن إلى كيان عظيم ترفرف عليه راية التوحيد وإلى واحة غناء يرفرف عليها أمنٍ وأمان ورخاء وازدهار في ربوعه المترامية الأطراف".

وأضاف: "وفي عهد سلمان الخير والحزم والعزم، ها نحن نشهد ما يتحقق للمملكة من منجزات عظيمة في ظل القيادة الرشيدة عبر سياسات حكيمه ورؤية ثاقبة تنتهجها في الداخل والخارج، وقد توجت تلك المنجزات برؤية المملكة ‪ ٢٠٣٠ التي أسس لها ووضع أهدافها ورسم مسيرتها وخطط برامجها ويشرف على تنفيذها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يتابع إدارتها بعزيمة لا تكل، وهمة عالية علو السماء، وثقة راسخة رسوخ جبل طويق في وطنه وشعبه وشبابه.

وتابع: "وقد حظيت تلك الرؤية بإشادات وثناء في العالم لما اشتملت عليه من برامج ومشاريع عملاقة ليس لطموحها حدود، تحتاج مثيلات بعض مشاريعها لعقود حتى تبنى وتشيد في أي مكان آخر، إلا في عهد سلمان بن عبدالعزيز ومحمد بن سلمان - أيدهم الله- فإن الساعة والتوقيت يختلفان، فمهندسها والمشرف على تنفيذها لا يعترف بالمستحيل، ولا بالأعذار أو العقبات، فساعة إنتاجه وإنجازه هو من يحددها، وزمن إنجازاته هو من يضع أوقاتها، فليس لديه وقت إلا للعمل والإنتاج والإنجاز، وهذا ما أبهر كل متابع منصف لهذه الرؤية المباركة، ولهذه القيادة الرشيدة التي ليس لها هم إلا وطنها وشعبها، وما يتحقق لها من انجازات تسابق الزمن".

ونوه "العيبان" بالمضامين التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أشار فيها - أيده الله- لما حققته رؤية المملكة ٢٠٣٠ من ازدهار وصناعة المستقبل الأمثل لاقتصادٍ رائد متميز وفاعل مع العالم أجمع، حيث أكدت على دعم الصناعات المحلية وتطوير البنى التحتية وتقنيات الاتصالات، وحلول الطاقة، والاستثمار في قطاعات عدة، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتحسين جودة الحياة للجميع.

وأشار إلى لما حظيت به المملكة من احترام العالم حينما أدارت أزمة جائحة كورونا بكل كفاءة واقتدار وحرصت على تعافي الاقتصاد وجهودها الريادية في هذا المجال في حماية شعبها وكل من يقيم على ثراها، وما قدمته وتقدمه من مساعدات إنسانية ببلايين الريالات لشعوب العالم الفقيرة وخاصة العربية والإسلامية لمواجهة جائحة كورونا، ومن خلال رئاستها الناجحة بامتياز لقمة العشرين في العام الماضي، وما وضعته وساهمت به من برامج وخطط لمواجهة تلك الجائحة والتخفيف من وطئتها على مستوى العالم.

وختم "العيبان" التهنئة بالدعاء أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -يحفظهما الله- وأن يديم على وطننا الغالي وشعبه الوفي أمنه وأمانه ورخاءه وازدهاره واستقراره.