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واصل سعر الذهب عالميا، ظهر اليوم الجمعة، 24 سبتمبر 2021، ارتفاعه بشكل كبير معوضا نسبة كبيرة من الخسائر التى حققها فى البورصة العالمية الخميس، وراتفعت أسعار الذهب في مصر، فى استجابة للارتفاع العالمى ،حيث ارتفع سعر الذهب بقيمة تتراوح من 5 إلى 7 جنيها في الجرام بعدما اتخفض بالأمس بقيمة 13 جنيها.

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب بشكل يومى، سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، ظهر اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 883 إلى 885 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 773 إلى 775 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 662 إلى 664 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب من 6184 إلى 6200 جنيها.

واصلت أسعار الذهب عالميا، ظهر اليوم، الارتفاع بنسبة كبيرة ليتعافى من الانخفاض والخسائر التى حققها بالأمس، وذلك بسبب تراجع الدولار وافترابه من ادنى مستوى له خلال اسبوع وانتعشت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها لها منذ شهر ونصف .

حيث ارتفع الذهب في التعاملات الفورية و العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.13% ، اليوم، بينما كانت قد انخفضت بنسبة 1.6% مساء الخميس، وكان سعر الذهب تعرض لانخفاض كبير عقب اعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي «المركزى الأمريكى»، أن التناقص التدريجي في شراء السندات قد يبدأ في نوفمبر من العام الجاري، ويمكن رفع أسعار الفائدة في عام 2022 لمعالجة ارتفاع التضخم ، وينتظر الذهب ، مساء اليوم كلمة محافظ البنك الفيدرالى الأمريكى "جيروم باول" والتى ستؤثر بشكل مباشر على كل من الذهب والدولار .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 775.59 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,755.85 $ .

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