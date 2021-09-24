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الخطيب يجتمع مع مجلسه بعد مباراة إنبي في كأس لحسم أمر فريق الكرة

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الخطيب يجتمع مع مجلسه بعد مباراة إنبي في كأس مصر لحسم أمر فريق الكرة الخطيب يجتمع مع مجلسه بعد مباراة إنبي في كأس لحسم أمر فريق الكرة

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يعقد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات الأهلي، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بفروع النادي المختلفة. وشهدت الساعات الماضية أنباء عن إقالة بيتسو موسمياني، المدير الفني للنادي الأهلي عقب خسارة الفريق بطولة السوبر المصري أمام طلائع الجيش بنتيجة 3/ 2/ بفضل ركلات الترجيح.

وكان عدد من نجوم الأهلي السابقين أشاروا إلى إقالة موسيماني حال خروج النادي الأهلي من بطولة كأس أو خسارة الفريق أمام إنبي خلال اللقاء المقرر إقامته السبت 25 – 9 – 2021

المصرى اليوم

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