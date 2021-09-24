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يحتفل المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم 24 سبتمبر بذكري عيد ميلاد ومن المنتظر ان يقوم اللاعبين بجلب تورتة خاصة لبن شرقي والاحتفال معه في معسكر برج العرب اليوم.

وقدم بن شرقي مسيرة رائعة منذ ارتدائه القميص الأبيض، حيث أتم نجم أسود الأطلسي عامه الـ27.

وانتقل بن شرقي إلى نادي الزمالك عام 2019 قادماً من الهلال السعودي، ليمضي مسيرة رائعة نحو التألق مع مدرسة الفن والهندسة.

وحقق أشرف بن شرقي 4 بطولات مختلفة مع الزمالك، بدأها ببطولة كأس مصر موسم 2018-209 ثم كأس السوبر الإفريقي 2019-2020 ثم بطولة كأس السوبر المصري 2019-2020 ثم بطولة الدوري الممتاز للموسم الأخير 2020-2021.

ولعب أشرف بن شرقي دورا محوريا ورئيسيا في الفوز ببطولة كأس مصر بعدما نجح في تسجيل هدفين في المباراة النهائية أمام بيراميدز التي انتهت بثلاثية لصالح الفارس الأبيض.

كما ترك بن شرقي بصمة أساسية في فوز الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بتسجيل هدفين في شباك الترجي، باللقاء الذي أقيم بالدوحة، وساهم في حصد الزمالك لدرع الدوري الموسم المنقضي بأهدافه الحاسمة.

وأصبح بن شرقي أحد أبرز محترفي الزمالك على مدار تاريخه، بفضل أهدافه وصناعته المؤثرة في انتصارات الفريق منذ ارتدائه القميص الأبيض.