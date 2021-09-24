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أحمد مجاهد يحذر المرشحين لانتخابات الاندية من

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أحمد مجاهد يحذر المرشحين لانتخابات الاندية من فيروس كورونا أحمد مجاهد يحذر المرشحين لانتخابات الاندية من

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وجه المهندس احمد مجاهد رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة رسالة لجميع المرشحين في في الانتخابات المقبل في الاندية المصرية طالبهم فيها بضرورة توخي الحذر في ظل انتشار في مرحلته الرابعة الراهنة

وقال مجاهد علي صفحته الشخصية : "أرجو من الأخوة المرشحين في انتخابات الأندية توخي الحذر أثناء الدعاية و الجولات و أثناء العملية الانتخابية فأكثر من زميل أصيب بالڤيروس حتى الآنربنا يشفي الجميع

وتمني مجاهد الشفاء لجميع المصابين بكورونا وانتي شفاء عمرو عبدالحق رئيس نادي النصر

المصرى اليوم

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