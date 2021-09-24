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الأهلي وإنبي في كأس مصر 25 – 9 -2021، حيث يخوض الأهلي هذه المباراة بعد خسارة بطولة السوبر المصري أمام طلائع الجيش بنتيجة 3/2 برجلات الترجيح، الأمر الذي أثار غضب محمود الخطيب ومجلسه وقرر خصم 300 ألف جنيه من الجهاز الفني واللاعبين، نظرا لضعف الأداء الفني خلال هذه المباراة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر 25- 9 -2021

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر 25- 9 -2021

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر 25- 9 -2021

الأهلي يخوض مباراة إنبي في كأس مصر عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة و الثامنة بتوقيت مكة المكرمة – السعودية والتاسعة بتوقيت الإمارات – دبي - أبوظبي.

الأهلي يخوض هذا اللقاء إمام إنبي مذاعا على قناة أون تايم سبورت المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات كأس مصر والدوري المصري بالإضافة قنوات التلفزيون المصري الأرضي.

محمد الشناوي في حراسة المرمى

إيمن أشرف – بدر بانون- على معلول – أكرم توفيق

عمرو السولية – أليو ديانج

محمد قفشة- كهربا – ميكيسوني- محمد شريف